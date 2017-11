Nach Suspendierung Aubameyang kehrt in Dortmunder Startelf zurück

Pierre-Emerick Aubameyang kehrt in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Nach seiner aus disziplinarischen Gründen verhängten Suspendierung im vergangenen Spiel beim VfB Stuttgart (1:2) wird der Torjäger im Champions-League-Duell am Dienstag mit Tottenham Hotspur (20.45 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) von Beginn an auflaufen. "Ja, er wird spielen", sagte Trainer Peter Bosz nach dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten.

Der Fußballlehrer ist guter Dinge, dass die jüngste Affäre um den eigenwilligen Torjäger ohne weitere Folgen bleibt: "Ich hoffe, dass nichts hängenbleibt. Wir haben darüber gesprochen. Für mich ist das vorbei."

Trotz der jüngsten Talfahrt mit zuletzt fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie geht Julian Weigl mit Vorfreude in die Partie gegen den englischen Spitzenklub. Das teaminterne Klima sei noch immer intakt: "Es gab keine Streitereien. Jetzt ist es wichtig, als Gruppe zusammenzustehen. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber auch eine gute Chance für uns ist." Ähnlich sieht es Bosz: "Es ist eine gute Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Keiner denkt, dass wir gewinnen können."