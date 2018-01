Missverständliche Äußerung "Kicker" entschuldigt sich bei Aubameyang für Begriff "Affenzirkus"

Die Redaktion des Sportmagazins "Kicker" hat sich bei Pierre-Emerick Aubameyang vom Bundesligisten Borussia Dortmund für eine missverständliche Äußerung entschuldigt. Aubameyang hatte sich durch die Bezeichnung "Affenzirkus" in Verbindung mit seiner Person rassistisch beleidigt gefühlt.

"Es lag nie und nimmer in meiner Absicht, den Spieler und Menschen Aubameyang in irgendeiner Form zu beleidigen oder zu diskriminieren", hieß es in einer Klarstellung des "Kicker"-Chefreporters Karlheinz Wild auf der Homepage des Magazins.

Im Rahmen einer Gesprächsrunde beim "Kicker.tv-Talk" hatte Wild am Freitag mit Verweis auf die Hierarchien beim FC Bayern München gesagt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aubameyang in München den gleichen Affenzirkus veranstalten könnte."

Aubameyang machte seine Empörung über die Aussage am Samstag bei Instagram öffentlich. "Ich denke, dieser Reporter hätte auch ein anderes Wort verwenden können", erklärte Aubameyang.

In der Stellungnahme Wilds auf der "Kicker"-Homepage heißt es dazu: "Ich wollte mit dieser im deutschen Sprachgebrauch geläufigen und nicht negativ konnotierten Redewendung ausschließlich dessen Extravaganzen außerhalb des Fußballplatzes benennen."