+++ Fußball-Transferticker +++ Tianjin heiß auf Aubameyang und Modeste

+++ FAST FERTIG +++

de Guzmán mit Eintracht Frankfurt einig

Mit Jonathan de Guzman fliegt ein potenzieller Zugang mit der Frankfurter Eintracht ins Trainingslager in die USA. "Spieler als auch abgebender und aufnehmender Verein befinden sich in finalen Verhandlungen - der Kontrakt soll bis zum 30. Juni 2020 laufen", vermeldet der Tabellenelfte der abgelaufenen Saison auf seiner Homepage.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vom SSC Neapel an Chievo Verona ausgeliehen. Zuvor war der vierzehnfache niederländische Nationalspieler unter anderem bei FC Villareal, Swansea City, RCD Mallorca und Feyenoord aktiv. (mfu)

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Tianjin lässt bei Aubameyang und Modeste nicht locker

Der chinesische Erstligist Tianjin Quanjian intensiviert einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge sein Werben um die Bundesliga-Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang und Anthony Modeste. Demnach will der Klub den Dortmunder Torschützenkönig und Kölns Angreifer jetzt sogar im Doppelpack verpflichten. Nachdem beide Wechsel zwischenzeitlich schon als geplatzt galten, seien die Chinesen nun doch bereit, vor Schließung des Transferfensters in China am 14. Juli Fakten zu schaffen.

Den BVB-Star möchte Tianjin laut "Bild"-Zeitung mit einem Dreijahresvertrag und rund 20 Millionen Euro Netto-Gehalt pro Saison ködern. Das Ablöseangebot solle mehr als 70 Millionen Euro betragen. Bei Modeste werde geprüft, ob die angebotene 35-Millionen-Ablöse statt in drei Raten nun doch in einem Schlag überwiesen werden könne, wie es der 1. FC Köln gefordert habe. (mfu/dpa)

RB Leipzig will Sturmtalent von PSG

RB Leipzig will Medienberichten zufolge den 20 Jahre alten französischen Stürmer Jean-Kevin Augustin von Paris St. Germain verpflichten. Laut "Kicker" sollen sich die Leipziger und das Nachwuchstalent "praktisch einig" sein. Lediglich die obligatorische medizinische Untersuchung stehe noch aus. Dem Fachmagazin und der "Bild"-Zeitung zufolge soll Augustin rund 13 Millionen Euro kosten. Er soll einen Fünfjahresvertrag bekommen.

Augustin gewann im vergangenen Jahr mit der U19 der Franzosen den EM-Titel. Seit Sommer 2009 spielt er bei Paris St. Germain. Im vergangenen Jahr soll Hertha Interesse an Augustin gehabt haben, in der Winterpause Borussia Dortmund. (mfu/dpa)

+++ FIX UND FERTIG +++

Arsenal präsentiert Lacazette

Bereits gestern galt der Wechsel von Alexandre Lacazette zu Arsenal nur noch als Formsache. Heute bestätigten die Londoner den Transfer via Twitter. Für den 26-jährigen französischen Nationalspieler sollen sein bisheriger Arbeitgeber Olympique Lyon knapp 60 Millionen Euro Ablöse erhalten. (mfu)