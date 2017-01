Afrika-Cup Aubameyang scheidet mit Gabun aus

Für Bundesliga-Star Pierre-Emerick Aubameyang und Gastgeber Gabun ist der Afrika-Cup im eigenen Land vorzeitig beendet. Im letzten Gruppenspiel kam das Team um den Torjäger von Borussia Dortmund in Libreville gegen Kamerun nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste nach dem dritten Remis als Dritter der Gruppe A den Einzug ins Viertelfinale.

Kamerun (fünf Punkte) schaffte es als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde und trifft nun auf den Senegal. Platz eins sicherte sich das punktgleiche Burkina Faso aufgrund der besseren Torbilanz. Dafür reichte ein 2:0 (1:0) gegen Gruppenschlusslicht Guinea-Bissau. Rudinilson per Eigentor (12.) und Bertrand Traoré (58.) trafen in Franceville. Nächster Gegner des Vize-Afrikameisters von 2013 ist Tunesien, Algerien oder Simbabwe.