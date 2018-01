Pierre-Emerick Aubameyang Was will der FC Arsenal mit ihm?

Arsène Wenger musste sich jahrelang dafür verspotten lassen, dass ihm der Mut zu teuren Transfers fehlt. "Gib endlich das verdammte Geld aus!", brüllten ihm die eigenen Fans zu.

Diese Zeiten sind vorbei.

Der FC Arsenal hat kürzlich eine Rekordsumme für einen neuen Angreifer überwiesen. Für einen Mann, der mit seiner Schnelligkeit, seiner Stärke im Abschluss und seinen Toren helfen soll, den Klub aus dem Norden Londons wieder an die Spitze der Premier League zu führen.

Weshalb sich die Frage stellt, was der Verein jetzt mit einem zweiten Stürmer-Zugang will, was der Klub mit Pierre-Emerick Aubameyang will.

Erst im Sommer hat Arsenal rund 53 Millionen Euro für Alexandre Lacazette von Olympique Lyon bezahlt, so viel hat der Klub vorher noch nie in einen Profi investiert. Die erste Saison des französischen Angreifers läuft durchschnittlich. Nicht herausragend, er hat Probleme mit dem körperbetonten Spiel, aber auch nicht schlecht: Mit neun Treffern in 25 Spielen in der Liga ist Lacazette Arsenals bester Schütze.

REUTERS Alexandre Lacazette

Es gibt im Grunde keinen Anlass, ihm einen hochklassigen Konkurrenten vorzusetzen. Arsenals Hauptproblem ist nicht die Offensive. Trotzdem hat der Verein zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten mit der Aubameyang-Verpflichtung für 63,75 Millionen Euro einen Rekordtransfer getätigt. Der "Telegraph" beschreibt die erstaunliche Personalpolitik des Klubs mit einem herrlichen Vergleich. Mit Arsenal-Stürmern sei es wie mit Londoner Bussen. Erst kämen überhaupt keine, dann würden plötzlich gleich zwei auf einmal vorfahren.

Weiter dem elitären Zirkel angehören

Als Grund für Aubameyangs Übernahme aus Dortmund nennt Wenger die Klasse des Angreifers. Und er hat natürlich recht damit, dass eine Mannschaft mit Aubameyang besser ist als ohne Aubameyang.

Außerdem ist der FC Arsenal derzeit schwer in seinem Stolz erschüttert. Er droht, zum zweiten Mal nacheinander die Champions League zu verpassen. Der beste Spieler (Alexis Sánchez) hat gerade den Verein verlassen. Immerhin: Der zweitbeste, Mesut Özil, steht trotz Wechselgerüchten offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Mit dem Aubameyang-Transfer zeigt der Klub, dass er weiter dem elitären Zirkel der großen englischen Fußball-Marken angehören will und auch das Geld dafür hat.

AFP Henrich Mchitarjan (l.)

Arsenal hat mit Aubameyang neue Möglichkeiten in der Offensive, ist flexibler, kann mit verschiedenen Systemen und verschiedenen Besetzungen spielen. Doch es wird schwer für Wenger, den Zugang aus Dortmund in die Mannschaft einzubauen, wenn auch für Lacazette, Özil und den im Tausch für Sánchez von Manchester United gekommenen Henrich Mchitarjan Platz in der Startelf sein soll. Der Trainer hat ein kompliziertes Puzzle zu lösen.

Arsenal spielt in dieser Saison meistens mit einem 3-4-2-1-System, eher als Kompromiss. Zwar ist die Defensive gut abgesichert, die Offensivspieler stehen sich allerdings oft auf den Füßen. Zuletzt ordnete Wenger sein Team in einer 4-3-3-Formation an. In dieser Konstellation könnten Lacazette in der Sturmmitte und Aubameyang und Özil auf den Flügeln spielen. Mchitarjan würde im Mittelfeld auflaufen. Es wäre auch vorstellbar, dass Arsenal künftig mit einer 4-2-3-1-Struktur spielt, mit Lacazette im Angriff, Özil auf der Zehner-Position und Aubameyang und Mchitarjan auf den offensiven Außenposten.

Transfer mit Unwägbarkeiten

Auf jeden Fall muss sich Aubameyang darauf einstellen, bei Arsenal nicht in seiner Lieblingsrolle als Mittelstürmer zum Einsatz zu kommen, sondern über die Flügel zu attackieren, wie in seinen ersten anderthalb Jahren in Dortmund, als er Robert Lewandowski und Ciro Immobile zuarbeitete. Die Anlagen dafür hat er mit seinem Tempo und seiner Technik. Die Frage ist, ob er dazu auch dauerhaft Lust hat, und ob es nicht leichtfertig wäre, wenn Wenger auf das Potenzial des aktuellen Bundesliga-Torschützenkönigs als Mittelstürmer verzichtet.

Der Transfer hat seine Unwägbarkeiten für Arsenal. Dafür muss man gar nicht erst auf Aubameyangs eigenwilligen Charakter und die Umstände seines Abschieds aus Dortmund verweisen. Neben der Frage, auf welcher Position er spielen soll, ist auch sein Alter ein Grund zur Skepsis. Arsenal gibt sein Geld am liebsten für junge Spieler aus. Bislang war Lacazette mit 26 Jahren der älteste der teuersten acht Zugänge der Vereinsgeschichte. Aubameyang wird im Juni 29 Jahre alt. Er befindet sich eher am Ende als am Anfang seiner besten Fußballerjahre.

DPA Pierre-Emerick Aubameyang (r.)

Seine Verpflichtung ist aus dem Umstand geboren, dass er plötzlich auf dem Markt war. Der Transfer wirkt wie der Versuch, Arsenals gegenwärtig stattfindenden Niedergang zu bremsen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Klub um ihn die Mannschaft der Zukunft aufbauen wird. Aubameyang wird eher keine Legende werden wie Thierry Henry, der 1999 im Alter von 21 Jahren nach London wechselte, und dem der Verein später eine Statue vor dem Stadion errichtet hat.

Nur die Zeiten, in denen Wenger der Mut zu teuren Transfers fehlte, sind vorbei. Das hat er mit dem zweiten Rekordeinkauf innerhalb einer Saison gezeigt.