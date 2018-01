Aubameyang zu BVB-Fans "Jeder weiß, dass Auba verrückt ist"

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal hat Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang bei den BVB-Fans um Verständnis geworben. "Ich wollte schon letzten Sommer wechseln, da klappte es nicht, aber jetzt musste es sein", schrieb der Gabuner bei Instagram und bat um Verzeihung: "Sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist."

Aubameyang räumte weiter ein, in der Vergangenheit "Fehler gemacht" zu haben, dies sei aber "nie in böser Absicht" geschehen. "Vielleicht war es nicht der beste Weg für den ich mich entschieden habe, aber jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge, hahahaha!", schrieb er.

Damit bezog sich der 28-Jährige auf mehrere Aktionen, mit denen er seinen Unwillen über einen Verbleib beim BVB zum Ausdruck bringen und damit indirekt den Wechsel nach England erzwingen wollte. So war er einer Mannschaftssitzung fern geblieben und deshalb vom Verein für das Spiel gegen Wolfsburg suspendiert worden. In der Woche darauf war er von Trainer Peter Stöger wegen schlechter Trainingsleistungen für das Spiel bei Hertha BSC nicht berücksichtigt worden. Seine letzte von insgesamt 213 Partien absolvierte er am vergangenen Samstag beim 2:2 gegen den SC Freiburg.

Am Mittwochmittag wurde der Transfer in die englische Hauptstadt bekannt gegeben. Dortmund kassiert eine Ablösesumme in Höhe von 63,75 Millionen Euro.