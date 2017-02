Angriff auf RB-Fans Polizei sucht Täter, Leipzig die Normalität

Nach den Ausschreitungen beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig sucht die Polizei nach Video- und Fotoaufnahmen, um die Täter zu ermitteln. Sie hat dazu am Dienstag ein Hinweisportal freigeschaltet, auf dem Zeugen Bilder und Videos hochladen können. Zum Stand der Ermittlungen machte eine Polizeisprecherin keine Angaben. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte am Montag gesagt, er habe "das Gefühl, dass wir erste Täter haben ermitteln können".

Vor dem Spiel am Samstagabend hatten gewalttätige BVB-Anhänger Leipziger Fans, darunter auch Kinder, mit Steinen, Flaschen und Dosen beworfen. Dabei wurden sechs Zuschauer und vier Polizisten verletzt. Welche Konsequenzen aus den Vorfällen für das DFB-Pokalspiel des BVB gegen Hertha BSC am Mittwoch gezogen werden, wollte die Polizeisprecherin noch nicht sagen. Die Planung des Einsatzes laufe noch.

Watzke forderte bei der Aufarbeitung der Vorfälle vom Samstag Geduld ("Genauigkeit vor Schnelligkeit"), will aber rigoros vorgehen: "Sie können wirklich sicher sein, dass wir alles, aber auch wirklich alles in unserer Kraft Stehende tun werden, um diesen Dingen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben."

Leipziger Mannschaftsbus im Visier?

Die Angreifer planten ursprünglich, den Mannschaftsbus der Leipziger ins Visier zu nehmen. Dies verhinderte die Polizei jedoch durch eine Umleitung. "Den Frust über diesen vereitelten Angriff auf den Leipziger Mannschaftsbus haben die Leute dann völlig unkontrolliert an den Leipziger Gästefans und den Polizeibeamten ausgelassen", sagte ein namentlich nicht genanntes Mitglied des Dortmunder Krisenstabs der "Süddeutschen Zeitung".

Dem BVB droht auf jeden Fall eine Strafe durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bund (DFB) - möglicherweise sogar ein Teilausschluss der Zuschauer. Nach Krawallen beim letztjährigen DFB-Pokalfinale gegen Bayern München wurde Dortmund zu 75.000 Euro Geldstrafe verurteilt und mit einer noch bis zum 31. Mai laufenden Bewährung belegt.

Hertha-Manager Michael Preetz hat an alle Beteiligten appelliert, nach den Vorfällen in Dortmund rund um das Spiel gegen RB Leipzig den Fußball wieder in den Mittelpunkt zu rücken. "Das ist scharf zu verurteilen, was am Samstagabend passiert ist. Aber wir reden ausdrücklich von einer ganz kleinen Gruppe, nicht von der überwiegenden Mehrheit", sagte Preetz.

Hertha und RB wollen zum Alltag zurück

Die jüngsten Begegnungen zwischen Hertha und Dortmund seien "immer eine faire Auseinandersetzung auf dem Rasen und den Rängen" gewesen. Das erwarte er auch dieses Mal, sagte der Hertha-Manager: "Das ist ein DFB-Pokalspiel, auf das wir uns freuen, auch wenn es ein besonders schwieriges ist."

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl geht davon aus, dass seine Mannschaft die Vorfälle von Borussia Dortmund rechtzeitig vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Samstag abhakt. Er wollte die Geschehnisse am Dienstag noch einmal mit seinem Team besprechen. Hasenhüttl sagte, dass das in der Mannschaft "schnell auch beiseite geschoben wird und schon morgen kein Thema mehr ist".

"Wir haben auch das Gefühl, dass unsere Fans das so einordnen wie es ist und nicht mit irgendwelchen Gegenaggressionen reagieren, sondern weiter unsere Fankultur pflegen und dafür stehen, dass wir anders sein wollen", so der 49-Jährige.