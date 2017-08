25 Jahre Premier League Was England der Bundesliga voraus hat

Eigentlich wollten fünf große Vereine nur aus der englischen Solidargemeinschaft austeigen, um lukrativere Fernsehverträge abzuschließen. 1992 spalteten sich Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur und Everton von der 104 Jahre alten Football League ab und gründeten mit gleichgesinnten Klubs die neue Premier League. Diese egoistische Maßnahme sollte den Fußball und die Weise, in der mit ihm Geld verdient wird, für immer verändern.

1991 stand es um den englischen Klubfußball nicht gut. Nach der Tragödie im Brüsseler Heysel-Stadion mit 39 Toten waren die englischen Vereine fünf Jahre lang von der Teilnahme an Europapokalwettbewerben ausgeschlossen gewesen. Zuschauerkatastrophen hatte es in den Achtzigerjahren aber auch in England selbst gegeben. Bei einem Tribünenbrand in Bradford starben 1985 56 Zuschauer, in Sheffield 1989 89 Menschen, als die Polizei Fans in schon überfüllte Blöcke des Hillsborough-Stadions ließ.

Die folgenden Reformen legten den Grundstein für die rasante Entwicklung des Fußballs in den Neunzigerjahren. Stehplätze wurden abgeschafft, Stadien modernisiert, Eintrittspreise erhöht. Vor allem aber traf die Gründung der Premier League zusammen mit dem Durchbruch des Pay-TV, das der Medienmogul Rupert Murdoch bis dahin vergeblich profitabel machen wollte.

Murdochs Pay-TV-Sender Sky kaufte die Fernsehrechte an der neuen Liga, die Vereine hatten auf einmal viel mehr Geld, und Murdoch hatte auf einmal viel mehr Abonnenten. Dieses symbiotische Verhältnis sollte zum Muster der Kommerzialisierung des Fußballs auf der ganzen Welt werden.

Heute ist die Premier League die meistgesehene Sportliga des Planeten. Ihr Erfolg ist untrennbar mit dem Fernsehen verknüpft, aber die Stadien sind trotz teils horrender Eintrittspreise ebenfalls gut gefüllt - wenn auch mit einer deutlich wohlhabenderen Klientel als früher.

Ärmere Menschen und Kinder zählen zu den Verlierern der durch die Premier League ausgelösten Entwicklungen. Das gilt auch für viele Klubs, die sich beim Versuch, in die Liga zu gelangen oder dort zu bleiben, finanziell übernommen haben und in die Insolvenz mussten. Die Premier League selbst aber, das lässt sich nicht bestreiten, funktioniert als sportlicher Wettbewerb besser als je zuvor.

Keine Liga ist so umkämpft wie die Premier League

Es gibt heute keine andere Liga in Europa, in der der Meistertitel so umkämpft ist wie in England. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Basis des "Soccer Power Index" zum Beispiel gibt in der Premier League fünf Klubs eine mindestens zehnprozentige Chance auf den Titel. Zum Vergleich: In der Bundesliga haben nur zwei Mannschaften über zwei Prozent Chance (Bayern mit 72 Prozent, Dortmund mit 17 Prozent).

Es gibt Gründe für die große Ausgeglichenheit. Das TV-Geld (2,2 Milliarden Euro pro Jahr) wird zu großen Teilen solidarisch unter den Klubs aufgeteilt. Außerdem sind die Einnahmen im europäischen Vergleich so hoch, dass auch kleinere Premier-League-Teams auf dem Transfermarkt um gute Spieler mitbieten können.

Die Ausgeglichenheit in der Liga hat in den vergangenen zehn Jahren sogar noch zugenommen. Im gleichen Zeitraum aber ist der Erfolg der englischen Teams in der Champions League deutlich hinter dem der spanischen Klubs und des FC Bayern zurückgeblieben. Das liegt daran, dass Madrid, Barcelona und München Kader haben, mit denen sie sich vor keinem Premier-League-Team verstecken müssten.

Die Stars im März oder April schonen? Keine Chance!

Es ist aber auch damit zu erklären, dass die starke Belastung der englischen Klubs in vier Wettbewerben in der Rückrunde stets ihren Tribut fordert. Kein Premier-League-Vertreter kann es sich leisten, seine Stars im März oder April für den Europapokal zu schonen - und warum sollte er auch? Die nationale Liga ist in Relation zur Champions League sportlich und finanziell nirgendwo so wichtig wie ein England.

Hat also die Premier League ihre Mitglieder zu den besten Klubs der Welt gemacht? Nein, auch wenn es so aussah, als zwischen 2005 und 2012 acht Premier-League-Vertreter ein Champions-League-Endspiel erreichten. Die Liga ist aber ein nationaler Wettbewerb mit hoher Leistungsdichte und vielen Fans auf der ganzen Welt.

Genau so sähe sich auch die Bundesliga gerne, die allerdings durch die erdrückende Bayern-Dominanz die einseitigste unter Europas großen Ligen ist. Das macht es einfach, Bayern München weltweit zu vermarkten - aber sehr schwer, die Bundesliga als ganze als aufregendes Produkt zu bewerben.

In dieser Hinsicht ist die Geschichte der Premier League eine Erfolgsgeschichte, deren Ende bisher nicht abzusehen ist.