FC Watford - FC Fulham 4:1 (1:1)

Nach Huddersfield Town steht mit dem FC Fulham bereits der zweite Absteiger aus der Premier League fest. Durch die Niederlage in Watford hat das Team trotz fünf weiterer Spiele keine Möglichkeit mehr, bei 16 Punkten Rückstand den 17. Tabellenplatz zu erreichen. Watfords Führung durch Abdoulaye Doucoure (23. Minute) konnte Ryan Babel (33.) noch ausgleichen. Im der zweiten Spielhälfte besiegelten Will Hughes (63.), Troy Deeney (70.) und Kiko (75.) jedoch den Abstieg der Londoner.

André Schürrle wurde erst in der 81. Minute für Babel eingewechselt. Durch die Niederlage ist klar, dass sein Engagement beim FC Fulham endet. Sein Leih-Vertrag besitzt nur in der höchsten Spielklasse Gültigkeit. Schürrle kehrt nach der Saison zu Borussia Dortmund zurück.

Rui Vieira / AP Frust bei Manchester United

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 2:1 (1:1)

Manchester United musste im Wettstreit um die Champions-League-Plätze eine Niederlage hinnehmen. Dabei begann die Partie in Wolverhampton gut: Schon nach 13 Minuten hatte Scott McTominay die Gäste in Führung gebracht. Diogo Jota (25.) glich jedoch wenig später aus. Nachdem Uniteds Ashley Young binnen fünf Minuten zweimal Gelb gesehen hatte und in der 57. Minute den Platz verlassen musste, erzielte Manchesters Chris Smalling (77.) mit einem Eigentor den Siegtreffer für die Wolves.

Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjær steht damit auf Platz fünf, nachdem Arsenal am Montag durch einen Sieg gegen Newcastle an United vorbeigezogen war. Die direkten Tabellennachbarn Tottenham (Platz vier) und Chelsea (Platz sechs) spielen am Mittwoch.