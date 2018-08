Premier League Schürrle enttäuscht - Chelsea und Tottenham starten souverän

FC Fulham - Crystal Palace 0:2 (0:1)

Seinen Neustart in England hatte sich André Schürrle vermutlich anders vorgestellt. Von 2013 bis 2015 hatte der 27-Jährige in 44 Premier-League-Spielen für den FC Chelsea elf Tore erzielt, in diesem Sommer war er von Borussia Dortmund zum FC Fulham gewechselt. Im ersten Saisonspiel gegen Crystal Palace durfte Schürrle zwar von Beginn an spielen, geholfen hat es aber nichts.

Die Cottagers verloren das Londoner Derby 0:2. Jeffrey Schlupp (41. Minute) und Wilfried Zaha (80.) erzielten die Treffer für Palace. Schürrle, der keinen Torschuss abgab und insgesamt unauffällig spielte, wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt.

Huddersfield Town - FC Chelsea 0:3 (0:2)

Anders als bei Schürrle hätte die Premier-League-Premiere für den neuen Chelsea-Trainer Maurizio Sarri kaum besser laufen können. Die Blues haben bei Huddersfield Town zum Saisonstart souverän 3:0 (2:0) gewonnen. Weltmeister N'Golo Kanté (34. Minute), Sommerzugang Jorginho per Foulelfmeter (45.) und Pedro nach einem Konter (80.) erzielten die Treffer für die Londoner.

Getty Images Chelsea-Trainer Maurizio Sarri

Das schönste Tor des Tages hätte beinahe Marcos Alonso geschossen. Nach einer von Antonio Rüdiger per Kopf an den zweiten Pfosten verlängerten Ecke legte sich der Spanier quer in die Luft und nagelte den Ball per Fallrückzieher an die Latte (58.).

Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:2)

Auch Tottenham Hotspur ist mit einem Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Bei Newcastle United gewann das Team von Trainer Mauricio Pochettino 2:1 (2:1). Alle drei Treffer fielen per Kopf - und alle drei in den ersten 20 Minuten.

Jan Vertonghen hatte die Spurs früh in Führung gebracht (8.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte der ehemalige Bundesligaprofi Joselu, der von 2012 bis 2015 für die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 gestürmt hatte (11.), bevor der englische Nationalspieler Dele Alli das Siegtor erzielte (18.).

Getty Images Dele Alli (r.) mit Harry Kane

Weitere Ergebnisse:

AFC Bournemouth - Cardiff City 2:0 (1:0)

FC Watford - Brighton & Hove Albion 2:0 (1:0)

Bereits am Freitag hatte Manchester United seine Auftaktpartie gegen Leicester City 2:1 (1:0) gewonnen. Am Sonntag (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) kommt es zum Spitzenspiel zwischen Meister Manchester City und dem FC Arsenal.