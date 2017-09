Manchester City Plötzlich Probleme 

Sollte irgendjemand befürchtet haben, dass Manchester City im Spitzenspiel der Premier League beim FC Chelsea an diesem Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Unterzahl antritt, dann kommt hier Entwarnung: "Wir werden mit elf Spielern spielen", versicherte Trainer Josep Guardiola.

Mehr wollte er nicht sagen auf die Frage, wie sich die aktuellen Personalsorgen auf seine Pläne für das Duell des Tabellenführers mit dem amtierenden Meister und darüber hinaus auswirken würden. Guardiola war genervt. Diese Probleme! Ausgerechnet jetzt!

Bislang lief die Saison für Manchester City reibungslos. Nach sechs Spieltagen ist die Mannschaft noch ungeschlagen und fällt durch einen nicht zu bremsenden Tordrang auf. 5:0 gegen Liverpool, 6:0 gegen Watford, 5:0 vor einer Woche gegen Crystal Palace, so lauten die jüngsten Ergebnisse in der Premier League.

In der vergangenen Spielzeit hatte das Team nach sechs Partien zwar mehr Punkte, doch in dieser Saison wirkt die Mannschaft sicherer, in der Abwehr und im Sturm. Die Tore fallen fast wie von alleine, die Siege sind zwangsläufig. Auch dank der Investitionen von mehr als 240 Millionen Euro im Sommer sieht das Team tatsächlich aus wie der Topfavorit auf die Meisterschaft und wie ein ernsthafter Anwärter auf den Gewinn der Champions League. Oder: sah aus?

Agüero ist der Spieler mit dem Prädikat "unersetzlich"

Rechtzeitig zur bislang schwersten Prüfung, der Partie bei Meister Chelsea, ist Trainer Guardiola mit Problemen konfrontiert, die seine Titelmission auf die Probe stellen. Die Verletzung, die sich der für angeblich 57 Millionen Euro verpflichtete Außenverteidiger Benjamin Mendy gegen Crystal Palace zuzog, erwies sich als Kreuzbandriss. Er kann frühestens in der Schlussphase der Saison wieder eingreifen. Außerdem wurde Torjäger Sergio Agüero bei einem Freizeit-Ausflug nach Amsterdam in einen Taxi-Unfall verwickelt und brach sich eine Rippe. Wie lange er ausfällt, ist unklar. Von zwei bis vier Wochen im günstigsten Fall ist die Rede. Es sind zwei bis vier Wochen zu viel.

Agüero ist seit Jahren der beste Torschütze der Mannschaft, traf auch in der aktuellen Saison in acht Pflichtspielen schon wieder sieben Mal und braucht nur noch zwei Treffer, um zum Rekordtorjäger des Vereins aufzusteigen. In einem Team aus Stars ist der 29 Jahre alte Argentinier der Spieler, den man am ehesten mit dem Prädikat "unersetzlich" versehen könnte.

Agüero hatte den Unfall an seinem freien Tag, er hatte sich nicht unerlaubt abgesetzt. Nach aktuellem Kenntnisstand war er angeschnallt, nicht alkoholisiert und soll den Taxifahrer sogar gebeten haben, langsamer zu fahren. Trotzdem debattieren englische Medien eifrig, was ein Profi zwei Tage vor der bisher wichtigsten Partie der Saison im Ausland zu suchen hat. Agüeros Unfall bringt auch Guardiola in Bedrängnis. Lässt er seinen Spielern zu viele Freiheiten? Müsste er sie nicht strenger kontrollieren? Der Trainer reagiert genervt auf solche Fragen. "Ich bin nicht die Polizei. Die Spieler sollen Spaß haben", sagt er - und hofft, die Personalprobleme durch das Kollektiv aufzufangen.

"Wenn wir uns beschweren, erreichen wir nie die nächste Stufe"

Manchester City ist keine Ein-Mann-Veranstaltung. Vor allem der Angriff ist prachtvoll besetzt mit Spielern wie Raheem Sterling (fünf Saisontore), Gabriel Jesus (vier Saisontore) und dem aus Monaco verpflichteten Bernardo Silva. Guardiola hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie glücklich er über den breiten Kader sei, und dass jeder einzelne Spieler noch wichtig werden würde im Laufe der Saison. Durch die Ausfälle des offensivstarken Verteidigers Mendy und von Torjäger Agüero wird der Kader schon früh auf die Probe gestellt. "Wir wollen ein großer Klub werden. Wenn wir anfangen, uns zu beschweren, erreichen wir nie die nächste Stufe. Wir müssen mit solchen Situationen fertig werden", sagt der Trainer.

Dabei ist auch ein deutscher Spieler gefordert. Trotz der großen Konkurrenz im Angriff kam der ehemalige Schalker Leroy Sané zuletzt regelmäßig zum Einsatz, hat in neun Pflichtspielen fünf Mal getroffen und war beim 5:0 gegen Crystal Palace der überragende Mann mit einem Tor und zwei Vorlagen. "Er macht die Läufe zur richtigen Zeit und verbessert sich bei den kleinen Dingen. Er kreiert Chancen und schießt Tore. Er ist so wichtig für uns", lobt Trainer Guardiola.

Trotz der schwindelerregenden Investitionen im Sommer hat sich Sané etabliert und empfahl sich auch wieder für die Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw nominierte ihn für die WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und Aserbaidschan.

Sané kann im Mittelfeld und als Außenstürmer spielen, er kann Flanken schlagen und selbst abschließen. Anders ausgedrückt: er bringt die Qualitäten ein, die Manchester City braucht nach dem Ausfall von Mendy und Agüero.