Premier League Arsenal setzt Chelsea unter Zugzwang

Der FC Arsenal hat am 15. Spieltag der englischen Premier League einen souveränen 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen Stoke City eingefahren. Dank des zehnten Siegs aus den vergangenen 14 Partien überholen die Londoner zeitweise Spitzenreiter Chelsea, der jedoch am Sonntag (13 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen West Bromwich Albion nachziehen kann.

Gegen die formstarken Gäste von Stoke City, die ihrerseits mit einer Bilanz von fünf Siegen aus den zurückliegenden sieben Ligapartien angereist waren, lagen die Gunners zunächst zurück. Granit Xhaka hatte mit einem unbedachten Ellbogeneinsatz gegen Joe Allen einen Strafstoß verschuldet, den Charlie Adam sicher verwandelte (29. Minute). Wenige Minuten zuvor musste der deutsche Nationalverteidiger Shkodran Mustafi den Platz verlassen, voraussichtlich wird er Arsenal verletzungsbedingt drei Wochen fehlen.

Noch vor der Pause besorgte Theo Walcott den Ausgleich per Direktabnahme (42.). Im zweiten Durchgang drehte Arsenal die Begegnung: Fünf Minuten nach Wiederbeginn bezwang Mesut Özil Stokes Ersatztorhüter Lee Grant per Kopf. Für den Mittelfeldspieler, der derzeit mit mehr Freiheiten im Spiel nach vorne ausgestattet ist als zuletzt, war es bereits wettbewerbsübergreifend sein neuntes Saisontor im 20. Spiel. In der zurückliegenden Spielzeit waren ihm noch in 45 Begegnungen acht Treffer gelungen.

Den 3:1-Endstand besorgte der 20-jährige Flügelstürmer Alex Iwobi (75.). Die Vorarbeit zu diesem Treffer kam von Alexis Sánchez. Damit war der Angreifer aus Chile direkt an 26 Toren in seinen vergangenen 26 Einsätzen in der Premier League beteiligt (18 Tore, acht Vorlagen).