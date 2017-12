Unentschieden zwischen Arsenal und Liverpool Spektakel kurz vor Weihnachten

Es war das vielleicht spektakulärste Unentschieden der bisherigen Premier-League-Saison: Der FC Arsenal und der FC Liverpool haben sich am 19. Spieltag 3:3 (0:1) getrennt. Die Gäste waren zunächst durch Philippe Coutinho (26. Minute) in Führung gegangen, die Mohamed Salah (52.) nach der Pause noch ausbaute. Dann kam die große Zeit der Gunners: Innerhalb von fünf Minuten drehten Alexis Sánchez (53.), Granit Xhaka (56.) und Mesut Özil (58.) das Spiel, bevor Roberto Firmino (71.) zum Endstand traf.

Die erste Hälfte gehörte klar den Reds: Liverpool kam durch Firmino (22. und 24.) zu guten Chancen, bevor Coutinho den ersten Treffer erzielte. Der kleine Brasilianer köpfte eine abgefälschte Hereingabe von Salah über Arsenal-Keeper Petr Cech ins lange Eck. Es war Coutinhos erstes Kopfballtor in der Premier League.

Eigentlich hätte das Team von Jürgen Klopp noch vor der Pause auf 2:0 oder sogar 3:0 erhöhen müssen, aber erst scheiterte Salah freistehend an Cech, dann setzte Sadio Mané den Abpraller per Seitfallzieher über das Tor (44.). Eine Minute später legte Mané quer auf Salah, der auf Höhe des Elfmeterpunktes ein Luftloch fabrizierte.

Nach dem Seitenwechsel machte es der Ägypter besser: Salah behauptete den Ball nach einem Konter gegen drei Arsenal-Verteidiger und traf mit einem Schlenzer ins lange Eck, den der zur Pause eingewechselte Shkodran Mustafi unhaltbar abfälschte. Es war der Auftakt zu den vielleicht verrücktesten zehn Minuten der laufenden Premier-League-Saison.

Im unmittelbaren Gegenzug brachten Héctor Bellerín eine Flanke vom rechten Flügel vors Tor. Sánchez lief am zweiten Pfosten ein und erzielte per Kopf aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer. Kurz darauf fasste sich der bis dahin schwache Xhaka ein Herz und zog aus gut 20 Metern ab. Liverpool-Keeper Simon Mignolet wischte sich den leicht flatternden, aber unplatzierten Schuss mit einer Hand zum Ausgleich ins eigene Netz.

Für die endgültige Wende sorgte Özil, der Arsenal nach Vorarbeit von Alexandre Lacazette aus kurzer Distanz in Führung brachte. Zwischen dem 0:2 und dem 3:2 vergingen nur 388 Sekunden.

Dass es für die Gunners trotzdem nicht zum Sieg reichte, lag an zwei ehemaligen Bundesligaspielern: Emre Can spielte einen schönen Steilpass in den Lauf von Firmino. An dessen Schuss aus 15 Metern kam Cech zwar noch heran, konnte ihn aber nicht abwehren. Der Ball trudelte zum erneuten Ausgleich ins Netz.

Durch das unterm Strich leistungsgerechte Unentschieden verteidigt Liverpool vorerst den vierten Platz, der zur Champions-League-Teilnahme qualifiziert, und bleibt einen Punkt vor Arsenal. Beide Teams verpassen aber den Anschluss an Chelsea und Manchester United auf den Plätzen zwei und drei, die am Sonntag lösbare Aufgaben haben und sich weiter von Liverpool absetzen dürften. Der souveräne Tabellenführer Manchester City empfängt morgen den abstiegsbedrohten AFC Bournemouth.

FC Arsenal - FC Liverpool 3:3 (0:1)

0:1 Coutinho (26.)

0:2 Salah (52.)

1:2 Sánchez (53.)

2:2 Xhaka (56.)

3:2 Özil (58.)

3:3 Firmino (71.)

Arsenal: Cech - Bellerín, Koscielny, Monreal (46. Mustafi), Maitland-Niles - Xhaka, Wilshere - Iwobi (78. Welbeck), Özil, Sánchez (89. Walcott) - Lacazette

Liverpool: Mignolet - Gomez, Klavan, Lovren, Robertson - Mané (80. Wijnaldum), Henderson (12. Milner), Can - Salah, Firmino, Coutinho (84. Oxlade-Chamberlain)

Zuschauer: 59409

Schiedsrichter: Atkinson

Gelbe Karten: Iwobi / -