Premier-League-Schlager Arsenal vs Manchester United Wenger besiegt erstmals Mourinho

Ausgangslage, Glas halbleer: Seit 1979 gab es keine Saison mehr in der ersten englischen Liga, in der weder Arsenal noch Manchester United auf einem der ersten vier Plätze gelandet waren. Jetzt könnte es wieder soweit sein, jedenfalls belegen beide Klubs aktuell Tabellenränge, die nicht für die Champions-League-Teilnahme berechtigen. Arsenal droht gar die erste Saison seit 20 Jahren ohne Königsklasse.

Ausgangslage, Glas halbvoll: Immerhin hatte Liverpool am Nachmittag gegen Southampton nur 0:0 gespielt. Das erlaubte es zumindest United, aus eigener Kraft Platz vier zu erreichen. Für die Gunners war eine Heimniederlage so oder so gleichbedeutend mit der Europa League.

Das Ergebnis: 0:0

Europa League: United hat noch eine weitere Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren: Der Gewinn der Europa League würde José Mourinhos Team dazu berechtigen, als möglicher fünfter englischer Klub dabei zu sein. Der Vorteil: Um das zu erreichen, müsste United nach dem Hinspielsieg in Vigo nur zu Hause unentschieden gegen Celta spielen und dann im Finale in Stockholm wahrscheinlich Ajax schlagen. Das klingt machbarer als das Programm in der Premier League mit Auswärtsspielen bei Arsenal und Tottenham Hotspur.

Personal: Kein Wunder also, dass Mourinho zwischen Hin- und Rückspiel im Halbfinale der Europa League acht Änderungen an seiner Startelf vornahm. Paul Pogba wurde geschont, dafür kam der 19-jährige Rechtsverteidiger Axel Tuanzebe zu seinem Premier-League-Debüt - und das gleich gegen Alexis Sánchez.

Good luck Axel Tuanzebe enjoy it!! — Philip Neville (@fizzer18) May 7, 2017

Die erste Hälfte: Wie in der Premier League nicht selten zu beobachten, begann das Spiel rasant und hektisch, nur um dann nach zehn bis 15 Minuten deutlich abzuflachen. Bis dahin hatte aber David de Gea United schon vor einem Rückstand bewahrt, als er gegen Aaron Ramsey glänzend parierte. Später hielt der Keeper auch einen Schuss von Alex Oxlade-Chamberlain. Auf der Gegenseite hatte United seine beste Chance durch Wayne Rooney, der nach einem Fehlpass von Rob Holding frei vor Petr Cech auftauchte. Viel mehr passierte nicht.

Here is what has happened in #ARSMUN so far pic.twitter.com/8sysOkt43p — KICK (@KICK) May 7, 2017

Die zweite Hälfte: 54 Minuten waren gespielt, als Granit Xhaka einen Schuss aus rund 30 Metern abgab. Dieser wäre wohl keine Gefahr für das United-Tor geworden, wenn nicht Ander Herrera den Ball mit dem Kopf abgefälscht hätte, sodass er sich über De Gea hinweg ins Tor senkte. Nur drei Minuten später erhöhte Arsenal sogar auf 2:0. Oxlade-Chamberlains Flanke von der rechten Eckfahne fand den Kopf von Danny Welbeck, und der setzte den Ball aus wenigen Metern kraftvoll unter die Latte. Es war gegen seinen alten Klub erst das dritte Saisontor von Welbeck, der im Herbst lange mit einer Knieverletzung ausgefallen war.

REUTERS Arsène Wenger (l.) mit seinem Spieler Kieran Gibbs

Rivalen der Rennbahn: Tom und Jerry, Voldemort und Harry Potter - es gibt Rivalitäten, bei denen immer nur der Gleiche gewinnt. Bis heute galt das auch für Arsène Wenger und Mourinho. Noch nie hatte Wenger ein Punktspiel gegen den Portugiesen gewonnen. Legendär waren früher die Duelle zwischen beiden, bei denen es sogar zu Schubsereien der Trainer an der Seitenlinie kam. Jetzt hat Wenger seinem Kontrahenten endlich nicht mehr nur die Körpergröße voraus, sondern auch einen echten Sieg. Und das ausgerechnet in einer Situation, in der seine Zukunft bei Arsenal in Frage steht. Denn eine gelungene Saison wäre es für die Gunners erst, wenn am Ende doch Platz vier herausspränge.

Was ist diese Saison wert? Für United war es die erste Premier-League-Niederlage seit November 2016. Bei einer so langen Serie könnte man eigentlich mehr erwarten als Platz sechs. Ob sich die Extrem-Rotation mit jungen Ersatzkräften (am Ende kam auch noch der 20-jährige Mittelfeldspieler Scott McTominay ins Spiel) rentiert, muss jetzt die Europa League zeigen. Am Donnerstag kommt Celta Vigo (21.05 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Arsenal - Manchester United 2:0 (0:0)

Arsenal: Cech - Holding, Koscielny, Nacho Monreal - Oxlade-Chamberlain (84. Bellerín), Ramsey, Xhaka (76. Coquelin), Gibbs - Özil, Alexis Sánchez - Welbeck (84. Giroud)

Manchester United: de Gea - Tuanzebe, Smalling, Jones, Darmian - Ander Herrera (63. Rashford), Carrick, Rooney - Mata (84. McTominay), Martial, Mkhitaryan (61. Lingard)

1:0 Xhaka (54.)

2:0 Welbeck (57.)

Gelbe Karten: Koscielny / -

Schiedsrichter: Marriner