Premier League Liverpool fehlt ein Tor zur Tabellenführung

Am 67. Geburtstag von Trainer Arsène Wenger ist die Siegesserie des FC Arsenal gerissen. Gegen den FC Middlesborough, derzeit Viertletzter der Tabelle, kamen die Londoner nach zuvor sechs Ligasiegen in Folge im heimischen Stadion nur zu einem 0:0. Mesut Özil, dem unter der Woche beim 6:0 gegen Ludogorez Rasgrad in der Champions League ein Hattrick gelungen war, traf zwar in der dritten Minute der Nachspielzeit ins gegnerische Tor. Der Nationalspieler stand zuvor jedoch im Abseits, sodass dem Treffer korrekterweise die Anerkennung verweigert wurde. Dennoch überflügelten die Gunners durch das torlose Remis zumindest vorübergehend den bisherigen Tabellenführer Manchester City, der erst am Sonntag gegen Southampton spielt. Am selben Tag kommt es auch zum Top-Spiel des neunten Spieltags, wenn der FC Chelsea Manchester United empfängt (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Lediglich ein Tor fehlte dem FC Liverpool, um sich vor Arsenal an die Spitze der Premier-League-Tabelle zu setzen. Im heimischen Stadion bezwang die Mannschaft von Jürgen Klopp West Bromwich Albion 2:1 (2:0). Sadio Mané (20. Minute) und der Brasilianer Philippe Coutinho (35.) sicherten den Sieg für die Reds, bei denen die ehemaligen Bundesligaprofis Loris Karius, Emre Can und Joël Matip allesamt in der Startelf standen. Gareth McAuley (81.) schoss den Anschlusstreffer für West Brom.

Einen Punkt hinter dem neuen Führungsduo lauert Tottenham Hotspur, das trotz deutlicher Überlegenheit in Bournemouth ebenfalls nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam. Es war bereits das dritte Remis innerhalb einer Woche für die Spurs. "Wenn wir um den Titel mitspielen wollen, dann müssen wir solche Spiele gewinnen", sagte Tottenham-Coach Mauricio Pochettino "BBC Sport".

Vorjahresmeister Leicester City siegte hingegen 3:1 (1:0) gegen Crystal Palace. Die Tore für das Team von Trainer Claudio Rainieri erzielten Ahmed Musa (42.), Shinji Okazaki (63.) und der ehemalige Schalker Christian Fuchs (80.). Der Treffer der Gäste durch den französischen Nationalspieler Yohan Cabaye (85.) kam zu spät.