Premier League Chelsea dreht spektakuläre Partie gegen Watford

FC Chelsea - FC Watford 4:2 (1:1)

Die Diskussionen um Meistertrainer Antonio Conte werden nach dem zweiten Heimerfolg der Blues in dieser Saison erst einmal verstummen. Chelsea ging gegen das Überraschungsteam aus Watford durch ein Traumtor in Führung: Pedro schlenzte den Ball von der Strafraumkante per Innenrist ins linke Eck (11. Minute).

Kurz vor der Pause glich Watford durch Abdoulaye Doucouré (45.+2) aus. In der 49. Minute hieß es nach dem Treffer von Roberto Pereyra sogar 2:1 für die Gäste an der Stamford Bridge. Conte reagierte und brachte Michy Batshuayi für Álvaro Morata (61.). Ein Wechsel, der sich auszahlen sollte: Batshuayi hatte mit zwei Toren (71. und 90.+5) entscheidenden Anteil am Erfolg der Hausherren, Cesar Azpilicueta erzielte in der 87. Minute das 3:2.

Chelsea kann nach zwei Niederlagen zuletzt wieder dreifach punkten und verhindert, ins Tabellenmittelfeld zurückzufallen. Der FC Watford rutscht nach seiner ersten Auswärtsniederlage auf Platz fünf, gehört nach dem couragierten Auftritt beim amtierenden Meister aber nach wie vor zu den positiven Überraschungen in der Premiere-League-Saison 2017/2018.