Premier League Chelsea unterliegt beim Tabellenletzten

Kantersieg für Manchester City: 7:2 (3:1) deklassierte das Guardiola-Team im Etihad Stadion Stoke City. Gabriel Jesus (17. Minute/55.), Raheem Sterling (19.), David Silva (27.), Fernandinho (60.), Leroy Sané (62.) und Bernardo Silva (79.) trafen für den Tabellenführer. Der frühere Hannover-96-Profi Mame Diouf (44.) erzielte einen Treffer für Stoke, außerdem unterlief Manchesters Kyle Walker (47.) ein Eigentor.

29 Tore in den ersten acht Spielen: Letztmals war ein Team in der obersten englischen Spielklasse vor mehr als hundert Jahren erfolgreicher. Everton traf 1894/1895 sogar 30-mal. City bleibt damit ungeschlagen und hat sieben seiner acht Saisonspiele gewonnen. Mit 22 Punkten ist das Team Tabellenführer der Premier League vor Lokalrivale Manchester United, der nach einem 0:0 in Liverpool 20 Punkte auf dem Konto hat.

REUTERS Leroy Sané

Meister FC Chelsea blamierte sich mit einer 1:2 (1:2)-Niederlage beim zuvor torlosen Tabellenletzten Crystal Palace. Ein Eigentor von Chelseas César Azpilicueta (11.) und ein Treffer von Wilfried Zaha (45.) bescherten Palace die ersten Punkte der Saison. Chelseas Tiemoué Bakayoko (18.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Tottenham Hotspur durfte endlich seinen ersten Premier-League-Erfolg im Wembley-Stadion feiern: Christian Eriksen erzielte beim 1:0-Sieg gegen Bournemouth den einzigen Treffer der Partie.