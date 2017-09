Nach nur vier Premier-League-Spielen Crystal Palace trennt sich von Frank de Boer

Nach dem Fehlstart in die Premier-League-Saison hat sich Crystal Palace von Trainer Frank de Boer getrennt. Der Verein hat die bisherigen vier Ligaspiele allesamt verloren und dabei als einziger Klub der Liga keinen Treffer erzielt. De Boer hatte das Team erst im Juni 2017 übernommen.

Für den 112-fachen Nationalspieler der Niederlande ist es das zweite Trainerengagement in Folge, das mit einem frühen Rauswurf endet: In der Vorsaison war de Boer nach nur knapp drei Monaten bei Inter Mailand entlassen worden. Bei seiner ersten Trainerstation hatte de Boer den niederländischen Traditionsklub Ajax Amsterdam zwischen 2011 und 2014 zu vier Meistertiteln in Folge geführt.

In einem kurzen Statement auf der eigenen Homepage bedankte sich Crystal Palace bei de Boer "für seine Hingabe und seine harte Arbeit während seiner Zeit im Verein". Diese dauerte nur 77 Tage bzw. vier Ligaspiele - nie zuvor wurde ein Premier-League-Coach schneller entlassen. Die Nachfolge soll der ehemalige englische Nationaltrainer Roy Hodgson antreten.