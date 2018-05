In fast einer ganzen Saison in England habe ich noch keine einzige Schlägerei beim Fußball beobachtet, aber vor einiger Zeit wäre es beinahe so weit gewesen. Und das an einem Ort, an dem ich es nicht erwartet hätte.

Der FC Liverpool hatte gerade den 1:1-Ausgleich geschossen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City, was nach dem Ergebnis aus dem ersten Treffen - 3:0 für Liverpool - bedeutete: Liverpool war weiter, City raus.

Im VIP-Block, auf den teuersten Plätzen des Stadions, gaben sich zwischen den einheimischen Anhängern ein paar Liverpool-Fans durch Torjubel zu erkennen. Beleidigungen wurden ausgetauscht, neben Bechern flogen fast auch Fäuste. Ordner nahmen sich der Liverpool-Fans an.

Der Zwischenfall zeigte zwei Dinge. Erstens: Erwachsene Menschen können sich beim Fußball ziemlich bescheuert verhalten. Das ist natürlich keine brandneue Erkenntnis. Und zweitens: Sicherheit beim Fußball hat nichts mit Stehen oder Sitzen zu tun. Dieser Befund ist vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion schon interessanter.

REUTERS Stehende Fans von Manchester City

England debattiert schon seit Jahren und im Moment wieder einmal besonders intensiv, ob es in den Profiligen wieder Stehplätze geben soll. Diese sind dort seit bald drei Jahrzehnten verboten.

Viele Fans sind für die Wiedereinführung. Eine steigende Zahl der Klubs in der Premier League steht der Idee angeblich offen gegenüber. Und das, obwohl Stehplatz-Karten günstiger wären als Sitzplatz-Karten und ihnen Einnahmen entgehen würden. Ich erkläre mir diesen Widerspruch so: Die Vereine haben erkannt, dass bessere Stimmung in den Stadien gut für ihr Produkt wäre. Außerdem sind sie wegen der Fernseh-Milliarden weniger abhängig vom Kartenverkauf als die Klubs in der Bundesliga. Von der Regierung wurde ein geplanter Versuchslauf von West Bromwich Albion aus der Premier League jedoch abgelehnt. Begründet wurde das wieder einmal damit, dass Stehplätze unsicher seien.

Diese Sichtweise geht herrlich an der Praxis vorbei, die sich an jedem Wochenende in Englands Stadien beobachten lässt. In einigen Blöcken wird ohnehin gestanden, das ganze Spiel über, wie in den Fankurven der Bundesliga. Die Ordner lassen es geschehen. Was sollen sie auch anderes machen?

, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später - als Journalist - war er für den Fußballnorden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, folgte der Wechsel nach England: Er berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart. Alle Folgen der Kolumne "Life Goals"

Wenn ein Tor bejubelt wird, fallen die Fans wild durcheinander über die nicht einmal kniehohen Sitzschalen-Reihen, sie werden vor und zurück, nach oben und unten gedrückt. Manchmal sieht es aus, als würden sich auf der Tribüne Erdplatten verschieben. Unsicherer kann die in deutschen Stadien - und seit einiger Zeit auch bei Celtic in Schottland - eingesetzte Stehplatz-Technologie mit Geländern bis zum Bauch kaum sein. Das System verhindert die Tektonik auf den Rängen.

Die Stehplatz-Debatte in England ist keine rationale, sondern ein hoch emotionale, traumatische Angelegenheit. Die Umwandlung der Stadien in reine Sitzplatz-Sportstätten, und das sogar per Gesetz, war die Folge der Katastrophe im Hillsborough-Stadion in Sheffield mit 96 Toten, die sich gerade zum 29. Mal gejährt hat.

Getty Images Katastrophe im Hillsborough-Stadion

Angehörige von Hillsborough-Opfern sind davon überzeugt, dass ihre Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter noch leben würden ohne Stehplätze. Dieser Auffassung lässt sich entgegnen, dass der Grund für das Desaster Polizeiversagen war, das ist seit zwei Jahren durch ein Gerichtsurteil bestätigt.

Es ist immer kompliziert, sich im Ausland oder sonst irgendwo in fremder Umgebung in Diskussionen einzumischen oder die Meinung der Leute dort zu bewerten. Man gerät dann schnell unter den Verdacht der Anmaßung. Trotzdem ist die Sache in diesem Fall für mich eindeutig.

In Deutschland funktionieren Stehplätze doch auch

Ich habe in Deutschland, in den wunderbar modernen Stadien der Bundesliga, dem einen oder anderen Fußballspiel im Stehen beigewohnt und hatte dabei nie das Gefühl, in Gefahr zu sein. In Deutschland funktionieren Stehplätze, auch wenn mancher Polizei-Gewerkschafter Gegenteiliges behauptet. Mein Reflex zu der Diskussion in England ist deshalb: Macht das doch einfach mit den Stehplätzen!

Sie sind gut für die Stimmung, sie werden der ohnehin in den Stadien angewandten Steh-Praxis gerecht, sie lassen vielleicht sogar die Ticketpreise sinken. Und sie sind vermutlich harmloser als der VIP-Block im Stadion von Manchester City für Liverpool-Fans.