Mohamed Salah Liverpool siegt dank seines Top-Stürmers

Der FC Liverpool ist neuer Tabellenzweiter in der englischen Premier League - zumindest bis Montag. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann im eigenen Stadion 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Newcastle United, der vom früheren Liverpool-Coach Rafael Benítez trainiert wird. Klopps deutscher Trainer-Kollege David Wagner kassierte mit Huddersfield Town eine 0:2 (0:1)-Niederlage bei Tottenham Hotspur und steckt weiter im Abstiegskampf.

Mohamed Salah (40. Minute) schoss Liverpool mit seinem 24. Saisontreffer in Anfield in Führung. Damit zog der 25-Jährige in der Torschützenliste mit Tottenhams Harry Kane gleich. Sadio Mané (55.) erhöhte nach dem Wechsel auf 2:0. Liverpool ist damit weiter auf Champions-League-Kurs, kann allerdings wieder von Manchester United überholt werden, wenn der Rekordmeister am Montag bei Crystal Palace gewinnt.

Wagner musste mit Huddersfield nach zuletzt zwei Siegen in der Liga dieses Mal ohne Punkte nach Hause fahren. Im Wembley-Stadion war das Team gegen die Spurs aber chancenlos. Heung-Min Son (27./54.) gelang ein Doppelpack. Während Tottenham damit Platz vier festigte, trennen Huddersfield drei Punkte von der Abstiegszone.