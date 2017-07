Auslandsspieltag in der Premier League "Spiel 39 wird nicht kommen"

Jeder gegen jeden, 19 Heimspiele und 19 Auswärtsspiele: So sieht der Spielplan der englischen Premier League seit der Saison 1995/1996 aus. Seit mehreren Jahren diskutiert die Liga aber über die Möglichkeit eines zusätzlichen regulären Saisonspieltags, der an einem Januarwochenende in Australien, Asien und Nordamerika ausgetragen werden soll. Chairman Richard Scudamore sagte nun, das Projekt "Spiel 39" sei aktuell nicht umsetzbar.

"Gibt es das Verlangen danach noch immer? Die Klubs würden es gerne tun", erklärte Scudamore bei einer Veranstaltung in Hongkong. "Aber wir sind auch realistisch: Das wird nicht passieren, bis Fans, Politik und Medien dem freundlicher gegenüber stehen." Im aktuellen Umfeld sei die Idee nicht umsetzbar. Inhaltlich ist Scudamore dagegen weiter überzeugt: "Ich glaube immer noch, dass es eine gute Idee ist." Die Erfahrungen mit der Testspielserie "Premier League Asia Trophy" habe ihn darin bestärkt.

Falls der internationale Spieltag eines Tages komme, dann wohl nicht als reguläre 39. Runde. Schon über die Auslosung der Partien und eine mögliche Setzliste war ein großer Streit entbrannt. Auch Fanvertreter hatten den Vorstoß heftig kritisiert.