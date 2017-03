Premier League Liverpool dreht das Spiel gegen Burnley

Der FC Liverpool hat in der Premier League einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze gefeiert. Gegen den Aufsteiger FC Burnley gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp 2:1 (1:1). Der deutsche Nationalspieler Emre Can erzielte in der zweiten Hälfte den Siegtreffer (61. Minute).

Liverpool festigt damit vorerst Platz vier. Die Reds (55 Punkte) stehen bei einem Spiel Vorsprung knapp hinter ManCity (56) und Tottenham (56). Der Vorsprung auf den Fünftplatzierten Arsenal beträgt momentan fünf Punkte, die Gunners haben aber bisher zwei Spiele weniger absolviert. Chelsea liegt mit 66 Punkten deutlich an der Spitze.

Gegen Burnley erlebte Liverpool einen Fehlstart: Ashley Barnes brachte die Gäste bereits in der achten Minute in Führung. In der Folge verteidigte Burnley geschickt und verwaltete dadurch lange die Führung. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang der Ausgleich für Liverpool: Georginio Wijnaldum fiel erzielte das 1:1 etwas überraschend (45.+1). Auch in der zweiten Hälfte blieb Liverpool gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga lange einfallslos. Erst der Treffer von Can aus knapp 25 Metern machte den dritten Heimsieg in Folge perfekt.