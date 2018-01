Transfer-Millionen in der Premier League Nur keine Aufregung

Zu den wirkungsvollsten Beruhigungsmitteln gehört, sich im Internet eine Pressekonferenz von Arsenals Trainer Arsène Wenger anzuschauen. Und vor allem auch: anzuhören.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten in England spricht er immer noch mit einem hölzernen Akzent. Er ist in der Regel freundlich. Seine Stimme schlägt nicht aus, weder nach unten noch nach oben. Seine Aussagen sind ein angenehm dahinströmender Redefluss. Wenger klingt immer ein bisschen so, als würde er im Kreise guter Freunde einen frisch geöffneten Rotwein verkosten.

Das gilt unabhängig von den Themen, die er bespricht. Gerade zum Beispiel hat er mit der ihm eigenen Ruhe berichtet, dass das Tauschgeschäft mit Alexis Sánchez (von Arsenal zu Manchester United) und Henrich Mchitarjan (in umgekehrte Richtung) in Kürze über die Bühne gehen könnte. Zum Stand der Übernahme von Borussia Dortmunds Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang wollte er sich nicht äußern. Aber immerhin machte er bekannt, dass der Spieler charakterlich sicher hervorragend zu Arsenal passen würde. Doch, doch.

, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart. Alle Folgen der Kolumne "Life Goals"

Wengers ausgeglichene Art ist ein schönes Sinnbild dafür, wie in England über Transfers gesprochen wird. Nämlich, anders als in Deutschland, mit einer gewissen Sachlichkeit und ohne Empörung. Keep calm and carry on.

Natürlich, in diesen Tagen, in denen Sánchez vielleicht zu Manchester United, Mchtarjan und Aubameyang vielleicht zu Arsenal und, man glaubt es kaum, der frühere englische Nationalstürmer Peter Crouch vielleicht zu Meister Chelsea wechseln, läuft die Nachrichtenmaschinerie heiß. Es wird gemutmaßt und spekuliert. Das ordnungsgemäße Erscheinen eines Spielers zum Training ist einigen Medien sogar eine Eilmeldung wert.

Doch dass sich Aubameyang in Dortmund mehr oder weniger aus dem Klub meutern will - ähnlich wie Virgil an Dijk vor seinem Wechsel für rund 84 Millionen Euro vom FC Southampton nach Liverpool vor wenigen Wochen - und Sánchez bei Manchester United angeblich ein Fabelgehalt von 400.000 Euro pro Wochen beziehen soll, zusätzlich zu den mehr als 20 Millionen Euro bei Vertragsunterschrift, löst bei Fans und Fachleuten keine besondere Aufregung hervor, keinen Aufschrei über den Verfall von Anstand und Moral.

Ergebnis der Kulturrevolution im Fußball

Das englische Publikum nimmt den Fußball als das wahr, was er im Profisegment längst ist, nämlich ein milliardenschwerer Unterhaltungsbetrieb. Ich finde diese Sichtweise sehr ehrlich. Und es ist gut nachvollziehbar, woher sie kommt. Sie ist das Ergebnis einer Kulturrevolution im englischen Fußball und ein bisschen wohl auch des englischen Wesens an sich.

Die Premier League ist als Instrument zur Geldvermehrung angelegt. Mit ihrer Gründung 1992 wurden aus den Vereinen Spekulationsobjekte. Die Zuschauer haben sich längst daran gewöhnt, dass auf der Verpackung der Klubs zwar Manchester City oder FC Liverpool steht, sie aber von einem Scheich aus Abu Dhabi oder einem US-Konzern gesteuert werden.

Die Zielgruppe ist gentrifiziert. Nach den Stadionkatastrophen von Heysel, Bradford und Hillsborough in den 1980ern wurden in England die Stehplätze abgeschafft, die Tickets wurden teurer. Junge Leute und Menschen mit wenig Geld wurden verdrängt, dafür kamen wohlsituierte Zuschauer und Touristen. Von ihnen ist kein Aufstand zu erwarten.

Und weil es in der Premier League nicht nur einen oder zwei Klubs gibt, die um die Meisterschaft spielen, sondern fünf bis sechs, zumindest in der Theorie, können es sich die Vereine nicht erlauben, ihr Handeln von moralischen Erwägungen abhängig zu machen. Sonst verlieren sie den Anschluss. Die Fans haben das akzeptiert.

Die Fans von ManCity sind dem Scheich dankbar

Liverpools Anhang hält die Verpflichtung Van Dijks für ein gutes Geschäft, ohne Vorbehalte, weil eben ein anständiger Verteidiger her musste. Die Gefolgschaft von Manchester United ist ziemlich angetan von der möglichen Sánchez-Verpflichtung, weil der Mannschaft Tempo und Kreativität in der Offensive gut tun würden. Und die Fans von Manchester City sprechen sogar von Dankbarkeit, dass sie - nach Jahrzehnten im Mittelmaß - dank der Scheich-Millionen neuerdings mit Wunderfußball verwöhnt werden.

Vielleicht ist Empörung auch einfach keine sehr englische Eigenschaft. Die Engländer sind Weltmeister darin, sich mit Dingen abzufinden. Sei es mit den absurd teuren Mieten in London, dem fragwürdigen Essen der heimischen Küche oder dem schlechter Wetter.

Oder eben damit, dass es im Profifußball um Geld geht. Um sehr viel Geld.