Premier League Spektakuläres Remis zwischen Arsenal und Chelsea

Späte Tore im Londoner Stadtderby: Im Auswärtsspiel beim FC Arsenal hat Meister Chelsea einen Sieg verpasst und kam nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Jack Wilshere (63. Minute) und Héctor Bellerín in der zweiten Minute der Nachspielzeit waren die Torschützen bei Arsenal. Für Chelsea trafen Eden Hazard (67.) und Marcos Alonso (84.).

Dadurch fällt Arsenal nach dem 22. Spieltag auf Platz sechs zurück (39 Punkte) und steht einen Punkt hinter Tottenham. Chelsea ist Dritter und damit zweiter "Verfolger" von Premier-League-Spitzenreiter Manchester City. Das Team von Pep Guardiola hat mit 62 Punkten 16 Punkte Vorsprung auf Chelsea. Zweiter ist Manchester United mit 15 Punkten Rückstand auf City.

Arsenal und der FC Chelsea lieferten sich ein unterhaltsames Spiel, in dem die Hausherren mit Mesut Özil lange das etwas bessere Team waren. Die Belohnung gab es in der 63. Minute: Wilshere schoss Arsenal aus spitzem Winkel in Führung. Für den früheren Nachwuchsspieler des Klubs war es das erste Tor in der englischen Liga seit seiner Rückkehr nach London. In der vergangenen Spielzeit stand Wilshere beim AFC Bournemouth unter Vertrag.

Hazard hatte danach die schnelle Antwort parat und traf vier Minuten später per Elfmeter zum 1:1. Spätestens jetzt wurde es spektakulär: Chelsea übernahm das Spiel, wurde stärker und hatte gute Chancen. In der 84. Minute sorgte dann Marcos Alonso nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite für die Führung. Für den Spanier war es das sechste Saisontor. Den Treffer zum Endstand erzielte Bellerín in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Sekunden später verpasste Chelsea mit einem Schuss an die Latte von Davide Zappacosta noch den 3:2-Sieg.

REUTERS Chelseas Marcos Alonso

Am Wochenende warten auf die Londoner Teams Aufgaben im FA-Cup. Der FC Chelsea spielt in der 3. Runde gegen Norwich (Samstag, 18.30 Uhr), Arsenal bekommt es am Sonntag mit Nottingham zu tun (17 Uhr). Am 10. Januar stehen sich dann Chelsea und Arsenal im Halbfinale des Ligapokals erneut gegenüber.

FC Arsenal - FC Chelsea 2:2 (0:0)

1:0 Wilshere (63.)

1:1 Hazard (67., Elfmeter)

1:2 Marcos Alonso (84.)

2:2 Bellerín (90.+2)



Arsenal: P. Cech - Chambers (88. Walcott), Mustafi, Holding - Bellerín, Wilshere, G. Xhaka, Maitland-Niles - Özil, A. Sánchez - Lacazette (80. Welbeck)

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, A. Christensen, Cahill - Moses (56. Zappacosta), Marcos Alonso - Kanté - Bakayoko, Fabregas (71. Drinkwater) - Hazard (82. Willian) - Morata

Gelbe Karten: Holding, Özil, Wilshere - Courtois, Fàbregas

Schiedsrichter: Anthony Taylor

Zuschauer: 59.379

Die weiteren Ergebnisse des 22. Spieltags in der Premier League:

Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth 2:2 (1:1)

FC Burnley - FC Liverpool 1:2 (0:0)

Leicester City - Huddersfield 3:0 (0:0)

Stoke City - Newcastle 0:1 (0:0)

FC Everton - ManUnited 0:2 (0:0)

FC Southampton - Crystal Palace 1:2 (1:0)

Swansea City - Tottenham 0:2 (0:1)

West Ham United - West Bromwich Albion 2:1 (0:1)

ManCity - FC Watford 3:1 (2:0)