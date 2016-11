Premier League Arsenal festigt Platz vier, United spielt nur remis

Der FC Arsenal bleibt dem Top-Trio in der englischen Premier League auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger gewann ihr Heimspiel gegen den AFC Bournemouth 3:1 (1:1). Damit hat Arsenal nun 28 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zum FC Chelsea (31 Punkte), dem FC Liverpool (30) und Manchester City (30). Der Vorsprung auf Stadtrivale Tottenham Hotspur, der am Samstag gegen Chelsea verlor, beträgt nun vier Punkte.

Alexis Sánchez mit einem Doppelpack (12. Minute, 90.) und Theo Walcott (53.) erzielten die Treffer für den Champions-League-Achtelfinalisten. Callum Wilson (23.) hatte per Foulelfmeter für die Gäste ausgeglichen.

Manchester United - West Ham United 1:1 (1:1)

Derweil hat es Manchester United versäumt, näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Nach einem Unentschieden gegen West Ham bleibt der englische Rekordmeister mit 20 Punkten auf dem sechsten Platz. Gegen die Hammers, die sich dank des Punktgewinns immerhin um einen Rang auf Platz 16 verbesserten, lag United bereits in der zweiten Spielminute hinten. Diafra Sakho verwertete eine Hereingabe des französischen Nationalspielers Dimitri Payet, Manchesters Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic begünstigte den Treffer durch ein naives Defensivverhalten.

Wenig später erzielte der Schwede, der nach abgesessener Gelbsperre wieder mitwirken durfte, auf der Gegenseite sein siebtes Saisontor in der Premier League (21.). Paul Pogba hatte den Kopfballtreffer per Flanke vorbereitet. United, bei denen Henrich Mchitarjan erstmals seit der Derby-Niederlage gegen City im September wieder in der Startelf stand, musste ab der 27. Minute ohne ihren Trainer José Mourinho auskommen. Der Portugiese hatte sich lautstark über eine Schiedsrichterentscheidung beschwert - und wurde daraufhin vom Unparteiischen auf die Tribüne verwiesen. Bastian Schweinsteiger, der erstmals unter der Regie Mourinhos zum United-Kader zählte, saß 90 Minuten auf der Bank.

Sowohl Chelsea (2:1 gegen Tottenham) als auch Liverpool (2:0 gegen Sunderland) und Manchester City (2:1 in Burnley) hatten bereits einen Tag zuvor ihre Partien gewonnen.