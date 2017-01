Premier League Giroud rettet Arsenal nach Drei-Tore-Rückstand

Es war ein furioses Comeback, letztlich aber doch zu wenig im Titelrennen in der englischen Premier League. Nach 0:3-Rückstand gelang dem FC Arsenal ohne den gesundheitlich angeschlagenen Mesut Özil beim AFC Bournemouth noch ein 3:3 (0:2). In der Tabelle fielen die Londoner dennoch auf Rang vier zurück.

Wie schon zwei Tage zuvor stand bei den Gästen Stürmer Olivier Giroud im Fokus. Nachdem der Franzose in der ersten Halbzeit wenig in Erscheinung getreten war, war er bei der Aufholjagd an allen Arsenal-Treffern beteiligt. Auf Vorlage von Giroud verkürzten Alexis Sánchez (70. Minute) und Lucas Pérez (75.). In der Nachspielzeit war es dann Giroud selbst, der traf (90.+2). Beim anschließenden Jubel spielte er auf sein Skorpion-Tor vom Sonntag an.

Für Bournemouth hatten zuvor Charlie Daniels (16. Minute), Callum Wilson (20.) - per Strafstoß nach einem Foul des Ex-Gladbachers Granit Xhaka - und Ryan Fraser (58.) getroffen. Bournemouths Simon Francis kassierte in der 82. Minute für ein Foul die Rote Karte.

Der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi kehrte in Bournemouth nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück. Mit ihm hat Arsenal noch nie ein Spiel verloren.

Das Team von Trainer Arsène Wenger hatte am Dienstag als Tabellenvierter acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea, der allerdings am Mittwoch noch im Derby auf Tottenham Hotspur trifft (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Die "Spurs" würden bei einem Sieg an Arsenal vorbeiziehen.