Premier League Sanchez' Last-Minute-Elfmeter bringt Arsenal Platz zwei

Eine Co-Produktion der Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi und ein ganz spätes Tor haben den FC Arsenal in der englischen Premier League auf den zweiten Tabellenplatz geführt. Nach einem Eckball von Özil brachte Mustafi die Londoner beim 2:1 (0:0) gegen den FC Burnley mit einem Kopfballtor in Führung (59. Minute). Nach dem Ausgleich durch Andre Gray (90.+3, Foulelfmeter) sicherte Alexis Sanchez den Gunners in der 98. Minute den Sieg - ebenfalls per Foulelfmeter.

Zuvor hatte Granit Xhaka nach einem Foul an Stephen Ward die Rote Karte gesehen (65.) und die Gastgeber aus dem Rhythmus gebracht. Für den Ex-Gladbacher war es die fünfte Rote Karte seit Sommer 2015. Doch es reichte zum vierten Sieg in den letzten fünf Ligaspielen, Arsenal zog mit 47 Punkten an Tottenham Hotspur (46 Punkte) vorbei. Spitzenreiter FC Chelsea, der am Abend gegen Hull City antritt, liegt mit 52 Zählern vorne und kann sich nach den Patzern von Liverpool und Manchester City weiter absetzen.