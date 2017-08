Arsenal-Pleite in Liverpool Gedemütigt

Thierry Henry ist dann natürlich geblieben, er hat ja einen Vertrag mit dem Fernsehsender Sky, der es ihm vermutlich untersagt, mitten in der Sendung aus dem Studio zu fliehen. Auch wenn er das am liebsten getan hätte bei der 0:4-Niederlage seines ehemaligen Klubs FC Arsenal beim FC Liverpool. "Ab einem gewissen Punkt wollte ich gehen", sagte Henry. "Ich konnte mir das nicht mehr anschauen. Es war zu viel für mich", so der ehemalige Angreifer und heutige TV-Fachmann.

Er war aufrichtig schockiert über den Auftritt seines früheren Arbeitgebers beim Spiel an der Anfield Road, und er hatte gute Gründe dafür. Viele Beobachter fühlten sich bei Arsenals Vorstellung an das epische 2:8 bei Manchester United vor genau sechs Jahren erinnert. Die Defensivleistung war ähnlich erschütternd. Das Team von Trainer Arsène Wenger lud den Gegner zum Toreschießen ein mit Fehlern, die selbst den Hobbykickern auf den Wiesen der Hackney Marshes im Londoner Nordosten nicht passieren sollten.

Vor dem 0:1 durch Roberto Firmino (ehemals Hoffenheim) verlor Granit Xhaka (ehemals Mönchengladbach) den Ball im Aufbau. Das 0:2 durch Sadio Mané fiel nach einem Konter. Vor dem 0:3 versprang Hector Bellerin der Ball an der Mittellinie, Mohamed Salah hatte freie Bahn und verwandelte sicher. Beim 0:4 durch den eingewechselten Daniel Sturridge ließ sich Arsenal erneut überrennen.

Offensive wirkte weitgehend teilnahmslos

Allerdings wäre es falsch, die Gegentreffer alleine den Verteidigern anzulasten. Die Abwehr wurde weitgehend im Stich gelassen von Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain und Aaron Ramsey im Mittelfeld. Sie wirkten teilnahmslos, als ob sie nicht zur Mannschaft gehörten.

Sinnbild dafür war ein Detail vor dem ersten Gegentreffer. Während sich im Hintergrund das Unheil zusammenbraute, diskutierte Ramsey noch mit der Auswechselbank, den Blick weg vom Geschehen. Er rannte erst mit nach hinten, als nichts mehr zu retten war. "Wir waren ein leichter Gegner", stellte Trainer Wenger fest und stufte die Vorstellung seines Teams als "nicht akzeptabel" ein.

Der 1. FC Köln, Mitte September Arsenals erster Herausforderer in der Europa League, muss vor einer Mannschaft in dieser Verfassung keine Angst haben. Es war Torwart-Routinier Petr Cech zu verdanken, dass die Niederlage in Liverpool nicht noch höher ausfiel. Er rettete mehrmals stark in Eins-gegen-Eins-Situationen. Ein 2:8 wie vor sechs Jahren gegen Manchester United wäre durchaus möglich gewesen. Wobei: Dazu hätte Arsenal zwei Tore schießen müssen.

So anfällig die Mannschaft in der Verteidigung war, so harmlos operierte sie in der Offensive. Liverpools deutscher Torwart Loris Karius, der überraschend anstelle von Simon Mignolet spielte, musste kein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn Trainer Wenger im Angriff seinem Rekord-Einkauf Alexandre Lacazette vertraut hätte. Stattdessen gönnte er Alexis Sánchez den ersten Einsatz der Saison nach überstandener Bauchmuskelzerrung - und korrigierte seine Entscheidung nach rund einer Stunde und einer schwachen Leistung des Rückkehrers. Zu spät.

Noch zu früh für irgendwelche Bilanzen

Drei Spiele sind gemacht in der neuen Saison der Premier League. Eins davon hat Arsenal gerade so gewonnen (das 4:3 zum Auftakt gegen Leicester), zwei verloren. Vor einer Woche gab es ein 0:1 bei Stoke City, jetzt das Debakel in Liverpool. Natürlich ist Vorsicht geboten bei Zwischenbilanzen und Schlussfolgerungen zu einem so frühen Zeitpunkt. Doch das Beunruhigende an Arsenals Start ist, dass die Mannschaft altbekannte Probleme offenbart.

Die Anfälligkeit der Defensive ist nicht neu, ebenso wenig der Umstand, dass es Wengers Elf an Widerstandskraft, Kampfgeist und auch an taktischer Reife fehlt. Vor allem gegen Topteams bricht sie mit Vorliebe zusammen. Die Niederlage gegen Liverpool folgte einem unheilvollen Muster und könnte deshalb mehr über die Aussichten des Londoner Klubs in dieser Saison verraten, als es den Fans lieb ist. Auch die Debatte, ob Wenger noch der richtige Mann ist nach mehr als 21 Jahren im Amt, ist mit voller Wucht zurück. Obwohl er gerade erst mit einem neuen Vertrag ausgestattet wurde.

Dass sich der Verein auf den letzten Metern der Transferphase noch nennenswert verstärkt, ist unwahrscheinlich. Die Bemühungen um Monacos Mittelfeldspieler Thomas Lemar hat Wenger offiziell für "tot" erklärt. Das angeblich umworbene Abwehrtalent Marco Asensio von Real Madrid dürfte schwer zu bekommen sein. Eher gehen wohl noch ein paar Profis. Oxlade-Chamberlain ist beim FC Chelsea und in Liverpool im Gespräch, Sánchez könnte bei Manchester City landen. Auch die Zukunft des deutschen Verteidigers Shkodran Mustafi ist unklar.

Wenger wollte sich an der Anfield Road nicht zu Wechselfragen äußern. "Ich weiß nicht, was in den kommenden Tagen auf dem Transfermarkt passieren wird. Damit kann ich mich nach einem solchen Spiel nicht befassen", sagte er.

Nicht nach einem 0:4, das an ein 2:8 erinnerte.