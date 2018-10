Premier League Arsenals Traumserie reißt gegen Crystal Palace

Crystal Palace - FC Arsenal 2:2 (1:0)

Die Siegesserie des FC Arsenal ist beendet. Die Gunners kamen in der englischen Premier League am zehnten Spieltag nur zu einem 2:2 (0:1) beim Londoner Lokalrivalen Crystal Palace. Nachdem die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Luka Milivojevic (45.+1 Minute) in Führung gegangen waren, drehten die ehemaligen Bundesliga-Profis Granit Xhaka (51.) und Pierre Emerick-Aubameyang (56.) die Partie für Arsenal. Doch Palace bekam einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den erneut Milivojevic (83.) verwandelte.

Arsenal verpasste damit den zwölften Pflichtspielsieg in Serie, blieb aber vorerst auf Tabellenplatz vier. Den könnte Tottenham Hotspur am Montag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Falle eines Erfolgs gegen Manchester City erobern. Palace belegt den 14. Platz.

FC Burnley - FC Chelsea 0:4 (0:1)

Der FC Chelsea war hingegen erneut erfolgreich. Die Blues setzten sich mühelos 4:0 (1:0) beim FC Burnley durch. Álvaro Morata (22.), Ross Barkley (57.), Willian (62.) und Ruben Loftus-Cheek (90.+2) trafen für die Gäste, die sich in der Tabelle vorerst auf den zweiten Platz verbesserten. Nach zehn Saisonspielen ist Chelsea unter Neu-Trainer Maurizio Sarri weiterhin ungeschlagen.

Manchester United - FC Everton 2:1 (1:0)

Englands Rekordmeister Manchester United hat einen wichtigen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer José Mourinho bezwang den FC Everton 2:1 (1:0). Die französischen Nationalspieler Paul Pogba (27. Minute) und Anthony Martial (49.) sicherten den Red Devils mit ihren Treffern den erst fünften Ligaerfolg.

Pogba scheiterte mit einem Strafstoß zunächst an Englands Nationaltorwart Jordan Pickford, im Nachschuss machte es der Weltmeister dann besser. Romelu Lukaku, der in der Premier League seit sechs Wochen auf ein Tor wartet, wurde erst nach über einer Stunde eingewechselt. Mit seinem Anschlusstreffer per Foulelfmeter für Everton machte es der frühere Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson (77.) bis zum Abpfiff spannend.

United zog durch den Sieg an den Toffees vorbei, verbesserte sich vom zehnten auf den achten Platz und verkürzte den Rückstand auf einen Champions-League-Platz auf fünf Punkte. Der Abstand zum Tabellenführer FC Liverpool beträgt neun Punkte.