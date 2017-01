Premier League Arsenal und Tottenham feiern hohe Siege

Tottenham Hotspur und der FC Arsenal haben am 21. Spieltag der Premier League souveräne Siege gefeiert - beide Klubs gewannen jeweils 4:0. Für Tottenham war der Erfolg gegen West Bromwich Albion der sechste Liga-Sieg in Serie, das Team eroberte vorübergehend Rang zwei. Arsenal rückte mit nun 44 Punkten zunächst an Manchester City und aufgrund der besseren Tordifferenz auch am punktgleichen FC Liverpool vorbei auf Platz drei.

Bei Tottenham gelangen Harry Kane drei Treffer (12./77./82. Minute), Bromwichs Gareth McAuley (26.) fälschte einen Schuss von Danny Rose ins eigene Tor ab. Getrübt wurde die Freude über den Sieg durch eine Verletzung von Spurs-Verteidiger Jan Vertonghen, der nach einem Foul in der zweiten Halbzeit (65.) ausgewechselt werden musste.

REUTERS Harry Kane erzielt seinen dritten Treffer (82. Minute)

Arsenals deutscher Nationalspieler Mesut Özil feierte nach überstandener Grippe sein Comeback gegen Swansea City, bei dem der ehemalige Bayern-Co-Trainer Paul Clement seinen Liga-Einstand gab. Swansea unterliefen dabei gleich zwei Eigentore durch Jack Cork (54.) und Kyle Naughton (67.). Zuvor hatte Olivier Giroud (37.) die Gunners in Führung geschossen. Alexis Sanchez (73.) sorgte für den Endstand.