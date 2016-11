Premier League Arsenal und Tottenham spielen remis

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League verpasst. Das Team von Trainer Arsène Wenger kam im London-Duell mit Stadtrivale Tottenham Hotspur nur zu einem 1:1 (1:0). Die Gunners waren zunächst durch ein Eigentor des ehemaligen Kölners Kevin Wimmer (42. Minute) in Führung gegangen. Spurs-Stürmer Harry Kane, der nach einer mehrwöchigen Verletzungspause sein Comeback gab, besorgte per Foulelfmeter (51.) den Ausgleich.

Tottenham, das nach elf Saison-Spielen in der Liga weiter ungeschlagen ist, musste auf Dele Alli verzichten. Der englische Nationalspieler hatte sich im Training am Knie verletzt und wird laut seinem Trainer Mauricio Pochettino voraussichtlich für mehrere Wochen ausfallen.

Durch das Remis könnte der FC Liverpool mit einem Sieg gegen den FC Watford (15.15 Uhr) erstmals unter Trainer Jürgen Klopp die Tabellenführung übernehmen. Das Team liegt momentan zwei Punkte hinter dem FC Chelsea.