West Bromwich Albion hat den FC Arsenal 3:1 (1:1) besiegt und die Krise bei den Nordlondonern weiter verschärft. Craig Dawson und Hal Robson-Kanu trafen für die Gastgeber. Alexis Sánchez erzielte das zwischenzeitliche 1:1. Mesut Özil fehlte bei den Gunners verletzt, Shkodran Mustafi spielte durch.

West Brom kam durch James McClean zu ersten guten Chancen. Für die verdiente Führung sorgte Dawson per Kopf nach einer Ecke von Nacer Chadli (12. Minute). Sánchez konnte zwar wenig später nach Vorarbeit des ehemaligen Gladbachers Granit Xhaka ausgleichen (15.), doch insgesamt blieben die Gastgeber das bessere Team.

In der 38. Minute musste Arsenal-Keeper Petr Cech wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt werden. Sein Ersatzmann David Ospina kassierte in der zweiten Halbzeit noch zwei Gegentreffer. Robson-Kanu brachte West Brom in der 55. Minute wieder in Führung. Der Waliser war erst kurz vor seinem Tor eingewechselt worden. Für die endgültige Entscheidung sorgte der zweite Kopfballtreffer von Dawson nach Ecke von McClean.

REUTERS Torschütze Hal Robson-Kanu

Für Arsenal war es die vierte Niederlage in den letzten fünf Premier-League-Spielen. Die Londoner haben fünf Punkte Rückstand auf Platz vier, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. Dort steht aktuell der FC Liverpool, der schon eine Partie mehr bestritten hat als die Gunners und am Sonntag (17.30 Uhr) im Topspiel bei Manchester City antreten muss.

Trainer Arsène Wenger steht nach der Niederlagenserie in der Liga sowie den beiden 1:5-Klatschen im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern in der Kritik. Vor dem Spiel bei West Brom hatten Fans ein Werbe-Flugzeug gebucht, das über den Stadion kreiste. Auf einem Banner war zu lesen: "Kein Vertrag mehr, Wenger muss weg".