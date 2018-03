Arsenal verliert beim Aufsteiger Wenger stellt 16 Jahre alte Negativserie ein

Der FC Arsenal hat bei Aufsteiger Brighton & Hove Albion 1:2 (1:2) verloren und damit die vierte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert. Brighton dominierte die erste Halbzeit, Lewis Dunk (siebte Minute) und Glenn Murray (26.) nutzten Patzer von Torwart Petr Cech und Laurent Koscielny zu Toren. Eher überraschend gelang den Gunners durch Wintereinkauf Pierre-Emerick Aubameyang (42.) noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Der Treffer war erst der zweite Schuss aufs gegnerische Tor.

In der zweiten Halbzeit war die Partie minutenlang unterbrochen worden, weil Brighton-Profi Ezequiel Schelotto nach einem harten Foul des früheren Schalkers Sead Kolasinac behandelt werden musste. Schelotto wurde anschließend ausgewechselt.

Vier Pflichtspiele in Folge verlor Arsenal zuletzt 2002. Der Druck auf den schon länger in der Kritik stehenden Trainer Arsène Wenger dürfte damit weiter steigen. Als Tabellensechster und mit 13 Punkten Rückstand auf Platz vier droht der dreizehnmalige Meister, wie im Vorjahr die Champions League zu verpassen. Möglich ist die Qualifikation noch über den Gewinn der Europa League, in der Arsenal im Achtelfinale auf die AC Mailand trifft.

Wenger steht damit vor der schlechtesten Saisonplatzierung seiner 21-jährigen Amtszeit. Bisher war das der fünfte Rang aus der Vorsaison.