Premier League Aubameyang verschießt Elfmeter - Tottenham hält Arsenal auf Distanz

Der FC Arsenal hat einen Sieg im Nordlondon-Derby verpasst. Beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur kamen die Gunners in der Premier League nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus - dabei waren sie früh durch Aaron Ramsey (16. Minute) in Führung gegangen. Tottenhams Superstar Harry Kane (74., Foulelfmeter) glich für die Spurs aus.

Dass das Spiel unentschieden ausging, lag auch an Pierre-Emerick Aubameyang. Der ehemalige Dortmunder scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Strafstoß (90.+1) an Spurs-Torwart Hugo Lloris. Kurz darauf flog Arsenals Lucas Torreira nach einem heftigen Foul an Dany Rose vom Platz.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte der frühere Leverkusener Keeper Bernd Leno mit zwei überragenden Paraden für Arsenal den Ausgleich verhindert. Mesut Özil saß zunächst auf der Bank und wurde knapp 20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt.

Tottenham kann mit dem Remis besser leben als Arsenal. Die Spurs bleiben Dritter (61 Punkte), Arsenal ist vorerst Vierter (57), kann aber noch von Manchester United (55) überholt werden. United tritt am Nachmittag Zuhause gegen Southampton an (16 Uhr).

Für die Spurs, die am Dienstag Dortmunds Gegner im Achtelfinalrückspiel der Champions League sind (Hinspiel 3:0), war es der erste Punktgewinn nach zwei Liga-Niederlagen hintereinander.