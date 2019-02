Verstoß gegen Transferregularien FC Chelsea darf ein Jahr keine neuen Spieler verpflichten

Der FC Chelsea darf ein Jahr keine neuen Spieler verpflichten. Das gab der Weltfußballverband Fifa bekannt. Der Klub aus der englischen Premier League werde für die nächsten zwei Transferperioden und damit bis Sommer 2020 gesperrt, weil er gegen Transferregularien verstoßen habe. Im Detail geht es um Verpflichtungen von ausländischen Jungprofis unter 18 Jahren, die von der Fifa streng reglementiert sind.

Es sei festgestellt worden, dass Chelsea im Fall von 29 Nachwuchsspielern gegen Artikel 19 des Transferreglements verstoßen und weitere Vergehen in Bezug auf die Registrierungsanforderungen für Spieler begangen habe, teilte die Fifa mit. Zudem wurde der Klub mit einer Geldstrafe von 600.000 Schweizer Franken belegt. Der FC Chelsea kann das Urteil anfechten. Inzwischen kündigten die Londoner bereits an, in Berufung zu gehen.

FC Chelsea gab zuletzt 210 Millionen Euro für neue Spieler aus

Der Wechsel von Dortmunds Christian Pulisic gerät durch die Transfersperre nicht in Gefahr. Die Verpflichtung des US-Amerikaners hatte der Klub bereits im Januar perfekt gemacht, möglicherweise auch, weil die Strafe schon länger diskutiert wird. In den vergangenen zwei Transferperioden (Winter 2018/2019 und Sommer 2018) gab der Verein insgesamt 210 Millionen Euro für neue Spieler aus, auf der Einnahmeseite standen nur knapp 55 Millionen Euro. Laut Transfermarkt hat der Klub damit die negativste Transferbilanz aller Klubs weltweit in der aktuellen Saison.

Die Fifa-Regeln verbieten im Allgemeinen Transfers von minderjährigen Spielern aus anderen Ländern. Der Weltverband beruft sich dabei auf Artikel 19, wonach ein Spieler nur international transferiert werden darf, wenn er mindestens 18 Jahre alt ist. Der Artikel sieht nur drei Ausnahmen vor, die allerdings erst nach Prüfung bewilligt werden können.

Das Team von Trainer Maurizio Sarri ist in der Liga aktuell Sechster und wurde letztmals im Jahr 2017 Englischer Meister. In der Europa League steht Chelsea im Achtelfinale.