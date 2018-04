Der FC Chelsea hat innerhalb von acht Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den FC Southampton gedreht und 3:2 (0:1) gewonnen. Das Team von Antonio Conte geriet bereits in der 21. Minute durch ein Tor von Dusan Tadic in Rückstand, in der 60. Minute erhöhte Jan Bednarek für Southampton. Aber Chelsea holte durch einen Doppelpack des eingewechselten Olivier Giroud (70./78. Minute) und einen Treffer von Eden Hazard (75.) noch drei Punkte.

Für Giroud waren es die ersten beiden Treffer seit seinem Wechsel vom FC Arsenal zu Chelsea im Winter. Insgesamt steht der Franzose nun bei sechs Saisontreffern.

Durch den Sieg hat sich Chelsea zumindest theoretische Chancen auf die Qualifikation für die Champions League bewahrt. Die Londoner sind fünf Spieltage vor Ende der Saison mit 60 Punkten Tabellenfünfter. Der Rückstand auf Platz vier beträgt allerdings sieben Punkte. Tottenham (Platz vier) kann zudem am Abend (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nachlegen. Die Spurs spielen gegen Tabellenführer Manchester City.

Chelseas Verfolger FC Arsenal (54 Punkte) spielt erst am Sonntag bei Newcastle United. Southampton bleibt durch die Niederlage auf Tabellenplatz 18 und ist abstiegsgefährdet.