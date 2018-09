FC Chelsea - Cardiff City 4:1 (2:1)

Nachdem der FC Liverpool früher am Tag mit einem Sieg über Tottenham vorgelegt hatte, zog der FC Chelsea nach. Durch einen 4:1-Sieg über Cardiff City übernahmen die Londoner Platz eins in der Tabelle. Spieler des Tages war Eden Hazard, der nach Cardiffs Tor durch Souleymane Bamba (16.) die Partie mit drei Treffern drehte.

Noch vor der Halbzeit übernahm Chelsea die Führung. Olivier Giroud legte für Hazard auf, der aus 16 Metern zum Ausgleich traf (37.). Das gleiche Bild nur wenige Minuten später: Ablage Giroud, Abschluss Hazard - Tor (44.). Kurz vor dem Ende der Partie foulte Bamba den eingewechselten Willian, Hazard traf per Elfmeter (80.). Drei Minuten später konnte niemand Willian stoppen, als er den Ball von der Strafraumgrenze im Winkel unterbrachte. Dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem Team von Jürgen Klopp steht Chelsea nun auf Platz eins.

Getty Images Leroy Sané

Manchester City - FC Fulham 3:0 (2:0)

Manchester City hält den Anschluss an das Spitzen-Duo. Leroy Sané brachte das Team von Pep Guardiola bereits nach zwei Minuten gegen Fulham in Führung, David Silva erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (21.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen sich die Londoner erneut von den Citizens überrumpeln: Nach der Balleroberung startete Sergio Agüero auf der rechten Seite durch und legte dem mitgelaufenen Raheem Sterling den 3:0-Endstand auf (47.).

REUTERS Mesut Özil

Newcastle United - FC Arsenal 1:2 (0:0)

Der FC Arsenal findet nach einem verpatzten Saisonstart mit Niederlagen gegen Manchester City und Chelsea langsam in die Saison. Bei Newcastle United gewann das Team 2:1. Granit Xhaka brachte die Londoner direkt nach der Pause mit einem sehenswerten Freistoß aus etwa 25 Metern in Führung (49.), Mesut Özil schnappte sich in der 58. Minute einen Abpraller und erzielte das 2:0. Ein wichtiger Treffer, denn kurz vor dem Ende kam Newcastle noch zum Anschlusstreffer durch Ciaran Clark (90.+1).

Die weiteren Ergebnisse des 5. Spieltags:

AFC Bournemouth - Leicester City 4:2 (2:1)

Huddersfield Town - Crystal Palace 0:1 (0:1)