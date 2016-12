Elfter Erfolg in Serie Spitzenreiter Chelsea siegt auch bei Palace

Der Vorsprung auf den Premier-League-Zweiten wird immer größer. Spitzenreiter FC Chelsea ist nach seinem 1:0 (1:0)-Erfolg bei Crystal Palace vorübergehend mit neun Punkten davongeeilt. Das einzige Tor bei Chelseas elftem Sieg in Serie schoss Diego Costa in der 43. Minute, es war bereits der 13. Saisontreffer des spanischen Nationalstürmers.

Nach einer sehenswerten Flanke von César Azpilicueta hatte Costa die Führung besorgt. Zuvor hatte Palace durchaus gute Chancen, nach dem Seitenwechsel aber das Nachsehen. Chelsea erspielte sich weitere Möglichkeiten und hätte höher gewinnen können. Ein Freistoß von Marcos Alonso prallte an die Latte (84. Minute). Wenige Minuten zuvor hatte N'Golo Kanté die Vorentscheidung mit einem gefährlichen Flachschuss verpasst (73.).

Minimalistisch, aber erfolgreich - so könnte aktuell das Credo der Londoner lauten: Für Chelsea war es bereits der dritte 1:0-Sieg in Folge. Nach 17 Spielen hat die Auswahl 43 Punkte. Am 26. Dezember kann der Klub seine Erfolgsserie gegen AFC Bournemouth fortsetzen (16 Uhr).

Die Konkurrenz steht derweil unter Druck und muss noch an diesem Spieltag nachziehen. Liverpool tritt als Liga-Zweiter beim FC Everton (Montag, 21 Uhr) an. Der FC Arsenal und Manchester City treffen im Spiel Dritter gegen Vierter am Sonntag aufeinander, beide brauchen dringend einen Sieg (17 Uhr, alle Spiele im Liveticker auf SPIEGEL ONLINE).