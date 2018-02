Premier League Watford nimmt FC Chelsea auseinander

Drei Gegentore in sieben Minuten: Der FC Chelsea hat in der Schlussphase ein Debakel gegen den FC Watford erlebt. Der englische Meister verlor die Partie der Premier League am Ende deutlich 1:4 (0:1).

Wintereinkauf Olivier Giroud gab in der 64. Minute (beim Spielstand von 0:1) sein Debüt für die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte, konnte die zweite Pleite in Serie aber nicht verhindern. Stattdessen sicherten Troy Deeney (42./Foulelfmeter), Daryl Janmaat nach einer traumhaften Kombination (84.), Gerard Deulofeu (88.) und Roberto Pereyra (90.+1) dem neuen Watford-Trainer Javi Gracia eine gelungene Heimpremiere. Eden Hazard (82.) glich in einer turbulenten Schlussphase zwischenzeitlich aus.

Die Blues, bei denen Tiemoué Bakayoko nach 30 Minuten Gelb-Rot sah, bleiben Tabellenvierter (50 Punkte) mit nur einem Punkt Vorsprung auf Tottenham. Watford (30 Punkte) hat als Elfter sechs Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen. Am Mittwoch hatte Chelsea eine 0:3-Heimniederlage gegen den AFC Bournemouth kassiert.

FC Watford - FC Chelsea 4:1 (1:0)

1:0 Troy Deeney (42./Elfmeter)

1:1 Eden Hazard (82.)

2:1 Daryl Janmaat (84.)

3:1 Gerard Deulofeu (88.)

4:1 Roberto Pereyra (90.+1)

FC Watford: Karnezis - Mariappa, Prödl, Holebas - Janmaat, Doucouré, Capoue, Zeegelaar - Deeney (90. Gray), Deulofeu (89. Carrillo), Richarlison (65. Pereyra)

FC Chelsea: Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Zappacosta, Kanté, Bakayoko, Moses - Pedro (64. Giroud), E. Hazard, Willian (34. Fabregas)

Gelbe Karten: Richarlison, Prödl/David Luiz, Fabregas

Gelb-Rot: Tiemoué Bakayoko (30. Minute)