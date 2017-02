Premier League Chelsea schießt Arsenal aus dem Titelrennen

Tabellenführer Chelsea hat das Londoner Derby gegen Arsenal 3:1 (1:0) gewonnen und seinen Vorsprung in der Premier League auf zunächst zwölf Punkte ausgebaut. Marcos Alonso (13. Minute), Eden Hazard (53.) und Cesc Fàbregas (85.) erzielten die Tore für die Blues, ehe Olivier Giroud der Ehrentreffer für Arsenal gelang. Für die Gäste, deren gesperrter Trainer Arsène Wenger das Spiel auf der Tribüne verfolgen musste, ist mit der Niederlage die wohl letzte Chance auf den Meistertitel dahin.

Das Hinspiel im September hatte Arsenal noch 3:0 gewonnen und besaß danach einen Vorsprung von drei Punkten auf den Rivalen. Chelsea aber verlor seitdem nur noch ein Punktspiel. Im Rückspiel an der Stamford Bridge begannen die Gunners mutig, kassierten aber nach einer knappen Viertelstunde das erste Gegentor. Eine Flanke von Pedro köpfte Diego Costa an die Latte. Alonso war schneller am Abpraller als Héctor Bellerín - auch, weil er den Außenverteidiger beim Kopfballduell mit dem Unterarm im Gesicht traf. Schiedsrichter Martin Atkinson ließ den Treffer aber zählen, auch wenn Bellerín verletzt ausgewechselt werden musste.

Kurz nach der Pause gelang Hazard die Vorentscheidung. Der Belgier dribbelte aus der eigenen Hälfte an sechs Gegenspielern vorbei, bevor er mit einem klugen Chipball abschloss. Arsenal hatte seine Chancen - die beste davon durch einen Kopfball von Danny Welbeck, den Chelseas Keeper Thibaut Courtois über die Latte lenkte. Das nächste Tor fiel dann erneut auf der anderen Seite. Ein verunglücktes Abspiel von Petr Cech kam genau zum ehemaligen Arsenal-Profi Fàbregas, der keine Mühe hatte, den ehemaligen Chelsea-Schlussmann mit einem Schuss aus 25 Metern zu überwinden.

Dem eingewechselten Giroud gelang in der Nachspielzeit nach einer Flanke von Nacho Monreal noch sein allererstes Tor gegen Chelsea. Der Vorsprung der Blues von zwölf Punkten in der Tabelle kann im Laufe des Wochenendes von den Verfolgern Tottenham Hotspur und Manchester City noch verringert werden. Arsenal aber kann sich ganz auf die Champions League konzentrieren: Am 15. Februar müssen die Gunners in München antreten (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Chelsea - Arsenal 3:1 (1:0)

1:0 Alonso (13.)

2:0 Hazard (53.)

3:0 Fàbregas (85.)

3:1 Giroud (90.)

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matic, Alonso - Pedro (84. Willian), Diego Costa, Hazard (84. Fàbregas).

Arsenal: Cech - Bellerín (17. Gabriel), Mustafi, Koscielny, Monreal - Oxlade-Chamberlain, Coquelin (65. Giroud) - Walcott (70. Welbeck), Özil, Iwobi - Sánchez.

Gelbe Karten: Matic / Mustafi

Schiedsrichter: Atkinson

Zuschauer: 41.490