Premier League Chelsea verpasst Sieg in Swansea

Der FC Chelsea hat am vierten Spieltag der englischen Meisterschaft erstmals Punkte eingebüßt. Der Ex-Meister kam nur zu einem 2:2 (1:0) bei Swansea City und musste Manchester City die alleinige Tabellenführung überlassen. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Josep Guardiola hatte am Samstag im Stadtderby 2:1 bei Manchester United gewonnen und weist mit zwölf Punkten nun einen Vorsprung von zwei Zählern auf Chelsea auf.

Die Londoner lagen nach einem Treffer des Spaniers Diego Costa in der 18. Minute zwar 1:0 in Swansea vorn, versäumten es jedoch, schon in der ersten Halbzeit für die Entscheidung zu sorgen. Dafür wurde die Mannschaft des ehemaligen italienischen Nationaltrainers Antonio Conte noch bestraft.

Der Isländer Gylfi Sigurdsson verwandelte einen Foulelfmeter (59. Minute), den Chelsea-Torhüter Thibaut Courtois durch ein Foul an ihm verursacht hatte. Drei Minuten später nutzte Leroy Fer einen schweren Fehler von Gary Cahill sogar zur Führung für Swansea. Costa (81.) gelang per Fallrückzieher zumindest noch der Ausgleich.