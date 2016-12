Premier League FC Chelsea verteidigt Tabellenführung

Die Erfolgsserie des FC Chelsea in der englischen Premier League geht weiter. Das Team des italienischen Trainers Antonio Conte gewann im eigenen Stadion 1:0 (0:0) gegen West Bromwich Albion und eroberte damit die Tabellenspitze zurück. Den entscheidenden Treffer erzielte der Spanier Diego Costa in der 76. Minute. Es war bereits der neunte Sieg in Serie für die Blues, die sich in der von Taktik geprägten Partie gegen West Brom lange, lange schwertaten.

Durch den Heimerfolg hat Chelsea 37 Punkte und zog in der Tabelle nach einer Nacht auf Platz zwei wieder am FC Arsenal (34 Punkte) vorbei, der am Samstag 3:1 gegen Stoke City gewonnen hatte. Am Mittwoch spielt Chelsea beim Tabellenletzten FC Sunderland, Arsenal bereits am Dienstag beim FC Everton.