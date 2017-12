FC Burnley - Tottenham Hotspur 0:3 (0:1)

Der FC Burnley ist das Überraschungsteam der laufenden Premier-League-Saison. Vor dem 19. Spieltag lagen die "Clarets" auf Tabellenplatz sechs, einen Rang vor Vizemeister Tottenham Hotspur. Die vielen Punkte hatte Burnley vor allem der guten Defensive zu verdanken. Am heimischen Turf Moor kassierte das Team von Trainer Sean Dyche in den ersten neun Heimspielen nur drei Gegentore - bis Harry Kane kam.

Der Spurs-Stürmer erzielte bei Burnleys 0:3 (0:1)-Heimpleite alle Treffer für die Gäste. In der Anfangsphase verwandelte er gewohnt sicher einen Elfmeter (7. Minute), in der zweiten Hälfte legte er sein zweites (69.) und drittes (79.) Tor nach. Es war schon Kanes siebter Hattrick im Kalenderjahr 2017.

In allen Wettbewerben zusammengenommen hat der 24-Jährige im auslaufenden Jahr 46 Treffer erzielt. In den europäischen Top-Ligen waren nur Lionel Messi und Edinson Cavani mit je 50 Toren erfolgreicher. Durch den Sieg zieht Tottenham am FC Arsenal vorbei auf Rang fünf, Burnley verliert einen Platz und ist aktuell Tabellensiebter.

Manchester City - AFC Bournemouth 4:0 (1:0)

Tabellenführer Manchester City hat auch das 17. Premier-League-Spiel in Folge gewonnen. Gegen den abstiegsbedrohten AFC Bournemouth feierten die Citizens einen standesgemäßen 4:0 (1:0)-Heimsieg.

Sergio Agüero brachte die Mannschaft von Pep Guardiola in der ersten Hälfte mit einem Flugkopfball in Führung (27. Minute). Nach der Pause sorgten Raheem Sterling (53.), abermals Agüero (79.) und Danilo (85.) für den Endstand. Für Danilo war es im 13. Pflichtspiel das erste Tor für City, das vorerst 14 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Manchester United hat.

Die Red Devils haben am Abend aber noch die Chance, den Rückstand mit einem Auswärtssieg in Leicester wieder zu verkürzen.

FC Everton - FC Chelsea 0:0

Meister Chelsea ist beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Blues verpassten es damit trotz deutlicher Überlegenheit, den Vorsprung in der Tabelle auf die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze auszubauen. Als Dritter bleibt Chelsea mit 39 Punkten vier Zähler vor dem FC Liverpool und fünf vor dem FC Arsenal, die sich zum Auftakt des Spieltags ebenfalls unentschieden getrennt hatten.

Everton-Verteidiger Ashley Williams hätte Chelsea in der Schlussphase fast noch zum Sieg verholfen. Der Waliser verlängerte eine Flanke per Kopf an die Latte des eigenen Tores (76.). Zwei Minuten später hatte Antonio Rüdiger nach einer Ecke die Führung auf dem Fuß, doch Everton-Keeper Jordan Pickford konnte den Schuss des deutschen Nationalspielers entschärfen.

Everton befindet sich weiter im Aufwind und hat unter Trainer Sam Allardyce noch kein Spiel verloren. In der Liga holte der Klub aus Liverpool mit dem 63-Jährigen elf Punkte aus den letzten fünf Partien und hat sich als Neunter aus der Abstiegsregion befreit.

