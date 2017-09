Premier-League-Klub Everton Saures für die Toffees

Der Spielplaner der Premier League muss den FC Everton hassen. So hat er das Team aus Liverpool schon nach vier Spieltagen gegen die Topvereine FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester City antreten lassen, die ersten Drei der Vorsaison. Am fünften Spieltag geht es jetzt am Sonntag (17 Uhr DAZN, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zu Manchester United. Bei solchen Gegnern kann ein Saisonstart schon mal daneben gehen, und genau das ist dem FC Everton dann auch passiert.

Nur zwei erzielte Treffer in vier Spielen, klare Niederlagen gegen Chelsea und Tottenham, Platz 16 in der Tabelle - für eine solche Bilanz hat der Klub nicht über 150 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Nur die beiden Manchester-Vereine haben in England im Sommer noch mehr investiert. Gegen die Topvereine kann man, wie gesagt, verlieren - die 0:3-Pleite am Donnerstag bei Atalanta Bergamo in der Europa League zeigt allerdings schon eher, dass sich das Team von Trainer Ronald Koeman schon zum Saisonstart eine Krise gönnt.

Man solle die Schuld bei ihm suchen, hatte Koeman nach der Partie in Italien gesagt, er habe "die Spieler nicht richtig auf die gegenwärtige Situation vorbereitet". Eine solche Aussage ehrt den 54jährigen Niederländer zwar, aber so richtig vorbereitet auf die aktuelle Lage dürfte ohnehin niemand im Verein sein. Die Zeiten für die Mannschaft, die sich wie ein Karamelbonbon The Toffees nennt, sind alles andere als süß.

Ausgedehnte Shopping Tour im Sommer

Denn die Ziele der Blauen vor der Saison waren ganz andere: Nach dem Vorjahresplatz sieben in der Tabelle will man in diesem Jahr eigentlich wieder so richtig vorne angreifen. Dafür hat man personell alles getan, was ging. Geld war nach dem 85-Millionen-Transfer von Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku zu Manchester United schließlich genug da.

Also ging es los mit der Shopping Tour: Everton hat den teuersten Torwart in der englischen Transfergeschichte verpflichtet: Jordan Pickford kam für 28 Millionen Euro aus Sunderland. Der Verein hat für Swanseas Stürmer Gylfi Sigurdsson so viel Geld ausgegeben wie für keinen andren Spieler zuvor: 50 Millionen Euro war der Isländer dem Klub wert.

Wenn man schon beim Einkaufen war, dann konnte man auch noch den Ajax-Kapitän Davy Klaassen aus Amsterdam holen und Nationalspieler Michael Keane aus Burnley. Und die Krönung war die Heimholung von Englands Stürmerstar Wayne Rooney, der 13 Jahre, nachdem er Everton in die große Fußballwelt von Manchester United verlassen hat, als nunmehr 31-Jähriger in den Goodison Park zurückkehrte.

Rooneys Alkoholfahrt sorgt für Aufregung

Dass eine so neu zusammengekaufte Mannschaft nicht gleich zum Saisonstart funktioniert, sollte an sich niemanden überraschen. Dass bei Everton die Stimmung trotzdem jetzt schon angespannt ist, liegt nicht nur an den Ergebnissen. Der verlorene Sohn Rooney machte gleich mal mit einer Alkoholfahrt im Auto von sich reden und wurde dabei von der Polizei erwischt. Rekordeinkauf Sigurdsson wartet noch auf sein erstes Tor in der Premier League, außer Rooney hat ohnehin noch keiner aus der Mannschaft in der Liga getroffen. Die beiden Torleute Joel Robles und Hollands Maarten Stekelenburg, die sich in der Vorsaison die Einsätze geteilt haben, sind unzufrieden mit ihrem Reservistendasein. Dass der FC Everton auch The Blues genannt wird, liegt offenbar nicht nur an der Trikotfarbe.

Gleichzeitig spielt der ungeliebte Lokalrivale FC Liverpool in der Champions League, statt auf Augenhöhe mit den Roten zu agieren, sind die Rollen in der Stadt derzeit klar verteilt. Everton ist mal wieder der Kleine. Und die Pläne, mit sehr viel Geld dafür zu sorgen, an die guten alten Zeiten des Klubs anzuknüpfen, drohen wieder einmal zu scheitern.

Die großen Zeiten, das waren zuletzt die achtziger Jahre. Zwei Mal feierte das Team unter Trainer Howard Kendall die Meisterschaft, 1985 und 1987. Everton hatte eine aufregende Mannschaft damals mit dem Mittelfeldchef Peter Reid und seinen Sekundanten Paul Bracewell und Kevin Sheedy. Vorne sorgten Trevor Steven, Graeme Sharp und Andy Gray für die Tore, hinten stand die walisische Torwarteiche Neville Southall fest und sicher.

Ein großes Team, und ein unvollendetes dazu: Wegen der Sperre für englische Mannschaften nach der Heysel-Katastrophe 1985, provoziert von den Fans des FC Liverpool, durfte der FC Everton nicht am Europacup der Landesmeister teilhalben. Das Verhältnis zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton ist dadurch nicht besser geworden. Kendall verließ 1987 den Verein auch deswegen, weil England in diesen Jahren dermaßen isoliert war. Er trainierte lieber in Spanien.

Danach ging es abwärts, der letzte Titelgewinn ist 22 Jahre her, Everton gewann 1995 den FA-Cup. Unter Coach David Moyes, elf Jahre an der Seitenlinie der Toffees, kratzte Everton immer mal wieder an den Favoriten, war mehr oder weniger das beste Team hinter den Top Five. Ein Status, wie Tottenham ihn jahrelang hatte. Die Londoner haben mittlerweile den Sprung nach oben geschafft. Everton übt noch.