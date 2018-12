Mit einem 3:1 gegen Manchester United bleibt Liverpool an der Tabellenspitze der Premier League. Es war der erste Erfolg von Jürgen Klopp gegen José Mourinho, seit der Portugiese Trainer des Erzrivalen Manchester United ist. Sadio Manés Führungstor (24. Minute) wurde nach 33 Minuten von Jesse Lingard egalisiert. Aber der eingewechselte Xherdan Shaqiri sorgte mit zwei Toren (73., 80.) für den ersten Punktspielsieg gegen den Rekordmeister seit acht Begegnungen.

Während Klopp den angeschlagenen James Milner schonte, setzte Mourinho seinen Star Paul Pogba ohne Angabe von Gründen auf die Bank. Die Abwesenheit des Weltmeisters trug dazu bei, dass United im Mittelfeldzentrum wenig Zugriff bekam. So auch beim 1:0: Der Ball wurde von der linken Seite ins Zentrum gespielt. Dort konnte Fabinho ohne Gegnerdruck einen Chipball hinter die Abwehrkette spielen. Mané nahm den Ball mit der Brust an und schoss mit links an David de Gea vorbei ins Tor.

Etwas überraschend fiel dann wenig später der Ausgleich. Er war einem Torwartfehler von Alisson zu verdanken. Der Keeper konnte eine flache Hereingabe von Romelu Lukaku nicht festhalten, Lingard staubte ab. Kurz nach Wiederanpfiff konnte de Gea einen Schuss von Roberto Firmino parieren. Liverpool verzeichnete mehr als 30 Abschlüsse, doch nicht alle von ihnen waren so gefährlich. Und so wagten die Gäste im Verlauf der zweiten Hälfte mehr und mehr zu hoffen, mit ihrer Defensivtaktik Erfolg zu haben.

Dann aber wechselte Klopp Shaqiri ein. Der Schweizer traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:1. Shaqiri war nach einer Abwehr de Geas an den Ball gekommen, Ashley Young fälschte den Ball noch ab. In der 80. Minute machte Shaqiri mit einem weiteren Tor alles klar - und wieder war der Ball abgefälscht, diesmal von Éric Bailly.

Liverpool reist am Freitag als Tabellenführer zum nächsten Spiel bei den Wolverhampton Wanderers, United muss einen Tag später bei Cardiff City antreten. Bis dahin könnte der Rückstand auf den Rivalen Liverpool auf mehr als 20 Punkte angewachsen sein. Aktuell sind es 19 Zähler.

Liverpool - Manchester United 3:1 (1:1)

1:0 Mané (24.)

1:1 Lingard (33.)

2:1 Shaqiri (73.)

3:1 Shaqiri (80.)

Liverpool: Alisson - Clyne, Lovren, Virgil, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Keita (70. Shaqiri) - Salah, Firmino, Mané (84. Henderson)

Manchester United: de Gea - Darmian, Bailly, Lindelöf - Dalot (46. Fellaini), Lingard (85. Mata), Matic, Herrera (79. Martial), Young - Rashford, Lukaku

Gelbe Karten: - / Dalot, Lukaku

Schiedsrichter: Atkinson