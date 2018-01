Manchester United - FC Southampton 0:0

Manchester United ist nach einem torlosen Unentschieden gegen den FC Southampton nicht mehr Tabellenzweiter der Premier League. Allerdings geriet das Ergebnis der Partie angesichts einer Szene aus der sechsten Minute zur Nebensache: Mittelstürmer Romelu Lukaku prallte bei einem Kopfballduell mit Wesley Hoedt zusammen und verletzte sich dabei am Kopf.

Der Belgier blieb regungslos liegen, musste minutenlang behandelt und schließlich auf einer Trage und mit Sauerstoffmaske vom Feld gebracht werden. Ersten unbestätigten Informationen zufolge soll die Verletzung aber nicht so schlimm sein wie zunächst angenommen. Demnach konnte Lukaku im Old Trafford versorgt und nicht ins Krankenhaus gebracht worden.

Ohne ihren Toptorschützen gelang es den Red Devils nicht, die Partie für sich zu entscheiden. In der 82. Minute wurde ein Tor von Paul Pogba zurecht nicht gegeben, weil der Franzose bei einem abgefälschten Schuss von Nemanja Matic im Abseits gestanden hatte. Ärgerlich für United: Der Ball wäre wohl auch ohne Pogbas Eingreifen über die Linie gegangen.

FC Chelsea - Stoke City 5:0 (3:0)



Von Uniteds Unentschieden profitiert der FC Chelsea, der auf Platz zwei vorrückt. Das Team von Trainer Antonio Conte setzte sich dank einer starken ersten Hälfte 5:0 (3:0) gegen Stoke City durch. Antonio Rüdiger brachte die Blues in Führung (3. Minute), für den deutschen Nationalspieler war es der zweite Saisontreffer. Danny Drinkwater (9.) und Pedro Rodriguez (23.) sorgten noch vor dem Seitenwechsel für die Entscheidung.

REUTERS Chelseas Davide Zappacosta (l.) und Pedro (Mitte) jubeln über das 5:0

Der Brasilianer Willian per Foulelfmeter (73.) und Davide Zappacosta (88.) erzielten in einer einseitigen Partie die weiteren Tore. Chelsea, das in den vergangenen vier Ligaspielen ohne Gegentor geblieben ist, stellt derzeit die zweitbeste Defensive der Premier League. Lediglich Manchester City (Zwölf Gegentore) steht hinten noch stabiler.

FC Liverpool - Leicester City 2:1 (0:1)

REUTERS Liverpool-Trainer Jürgen Klopp mit Mohamed Salah

Der FC Liverpool ist auch im 15. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben. Gegen Leicester City gewannen die Reds trotz eines frühen Rückstands 2:1 (0:1). Jamie Vardy hatte den Meister von 2016 nach drei Minuten nach einer schönen Kombination in Führung gebracht. Die Gastgeber dominierten tiefstehende Foxes in der Folge, ließen aber zahlreiche Großchancen vorerst ungenutzt.

Erst nach Wiederbeginn schlug der Tabellenvierte zu: Mohamed Salah erzielte zunächst den Ausgleich (52.) und in der Schlussphase den umjubelten Siegtreffer (76.). Für den Ägypter waren es die Saisontore 16 und 17. In der Tabelle verkürzte das von Jürgen Klopptrainierte Team den Rückstand auf Manchester United, das mit einem Spiel weniger noch vor den Reds steht. Am Abend trifft der Rekordmeister auf den FC Southampton (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Weitere Ergebnisse des 21. Spieltags:

Huddersfield Town - FC Burnley 0:0

FC Watford - Swansea City 1:2 (1:0)

Newcastle United - Brighton & Hove Albion 0:0