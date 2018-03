Premier League Salah schießt Liverpool zum nächsten Erfolg

Mohamed Salah hat den FC Liverpool vor einem Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze bewahrt. Der Angreifer erzielte das entscheidende Tor zum 2:1 (0:1) der Reds beim Abstiegskandidaten Crystal Palace in der Premier League (84. Minute). Für den Ägypter war es bereits das 29. Saisontor. Sadio Mane (49.) hatte im Londoner Selhurst Park nach dem 1:0 für Palace durch Luka Milivojevic (13., Foulelfmeter) ausgeglichen.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp rückte mit 66 Punkten aus 32 Spielen zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Rivalen Manchester United (65 Punkte), Tottenham Hotspur (61) und FC Chelsea (56) haben je zwei Spiele weniger absolviert. Der weit enteilte Tabellenführer Manchester City (81 aus 30) ist nur noch theoretisch einzuholen.

Am Mittwoch empfängt Liverpool im Champions-League-Viertelfinale im englischen Duell Manchester City (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky). Die beiden Teams waren in dieser Saison bereits zweimal in der Liga aufeinander getroffen. Im Hinspiel verlor Liverpool 0:5, das Rückspiel entschieden die Reds in einer spektakulären Partie 4:3 für sich.