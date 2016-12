Premier League Liverpool gewinnt Spitzenspiel gegen Manchester City

Der FC Liverpool hat in der Premier League das Spitzenspiel gegen Pep Guardiolas Manchester City gewonnen und den zweiten Rang gefestigt. Die Reds siegten am Silvesterabend zuhause mit 1:0 (1:0) und bleiben in der englischen Fußball-Meisterschaft Zweiter hinter dem FC Chelsea.

Georginio Wijnaldum traf nach Flanke von Adam Lallana per Kopf zum 1:0 (8. Minute). "Wir waren nicht cool genug bei den Ballbesitzen, aber sie hatten keine echten Chancen, weil unsere Verteidigung sehr gut war," sagte Klopp nach dem Spiel. Bei Liverpool stand der deutsche Nationalspieler Emre Can in der Startelf, der Ex-Schalker Joel Matip fehlte dagegen verletzt. Im Tor gab Klopp erneut Simon Mignolet den Vorzug vor dem früheren Mainzer Loris Karius. Auf der Gegenseite feierte Citys Sergio Agüero nach einer Vier-Spiele-Sperre sein Comeback, die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané fehlten verletzt.

Den FC Liverpool trennen nun weiterhin sechs Punkte vom Tabellenersten FC Chelsea. Manchester City kann vier Zähler hinter Liverpool an Neujahr noch hinter Arsenal (gegen Crystal Palace) und Tottenham Hotspur (beim FC Watford) zurückfallen.

Auch Rekordchampion Manchester United auf Platz sechs hat den Lokalrivalen nach dem 2:1 (0:0) gegen den FC Middlesbrough wieder in Reichweite. Beim fünften Sieg der Red Devils in Serie war für Weltmeister Bastian Schweinsteiger nach seiner Nominierung für den Kader jedoch ein Wermutstropfen, dass sich seine Hoffnungen auf sein Saisondebüt in der Meisterschaft auch zum Jahresausklang wieder einmal nicht erfüllten.

Tabellenführer Chelsea hatte gegen Stoke lange mehr Mühe als erwartet, baute seinen Vereins-Siegrekord jedoch letztlich durch Gary Cahill (34.), einen Doppelpack von Willan (57. und 65.) und Diego Costa (85.) weiter aus.