Premier League Chelsea baut Vorsprung aus, Liverpool gewinnt wieder

AFC Sunderland - FC Chelsea 0:1 (0:1)

Der FC Chelsea hat den Patzer des FC Arsenal genutzt und seinen Vorsprung in der Premier League ausgebaut. Die Londoner taten sich beim AFC Sunderland über weite Strecken der Partie schwer, setzten sich aber dank eines Treffers von Cesc Fàbregas in der 40. Minute durch. Lokalrivale Arsenal hatte bereits am Dienstag 1:2 gegen Everton verloren.

FC Middlesbrough - FC Liverpool 0:3 (0:1)

Nachdem Loris Karius zuletzt in zwei Spielen gepatzt hatte und sich sein Trainer Jürgen Klopp im Zuge der Diskussion um diese Fehler mit TV-Experte und Ex-Profi Gary Neville öffentlich gestritten hatte, saß der deutsche Torhüter gegen Middlesbrough nur auf der Bank des FC Liverpool. Sein Vertreter Simon Mignolet zeigte eine gute Leistung. Adam Lallana (29. und 68. Minute) und Divock Origi (60.) erzielten die Treffer. Durch den ersten Erfolg nach zuletzt zwei sieglosen Spielen übernahm Liverpool in der Tabelle Rang zwei vom punktgleichen Arsenal.

Crystal Palace - Manchester United 1:2 (0:1)

Zum zweiten Mal in dieser Saison stand Bastian Schweinsteiger im Liga-Kader von United. Der 32-Jährige kam allerdings nicht zum Einsatz. Die Tore für Manchester erzielten Paul Pogba in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Zlatan Ibrahimovic (88.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte James McArthur gesorgt (66.).

Zuvor hatte United-Trainer José Mourinho gesagt, er plane über den Winter hinaus mit Schweinsteiger. "Unser Kader ist nicht so groß, und durch Schweinsteigers Rückkehr haben wir eine Option mehr", sagte der Portugiese: "Ich erwarte, dass er über den Februar hinaus bei uns bleibt." Allerdings fügte er an: Bei einem konkreten Wechselwunsch werde er keinen Spieler aufhalten.