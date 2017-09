Premier League Liverpool patzt gegen Burnley

Der FC Liverpool kommt nicht so recht vom Fleck. Nach der bitteren 0:5-Niederlage bei Manchester City in der Liga und dem unbefriedigenden 2:2 in der Champions League gegen den FC Sevilla kam die Elf von Jürgen Klopp auch gegen den FC Burnley nicht zum erhofften Dreier. Die Reds, bei denen der Brasilianer Philippe Coutinho zu seinem Saisondebüt in der Premier League kam, gerieten nach 27 Minuten in Rückstand: Scott Arfield setzte sich gegen zwei Abwehrspieler der Reds durch und erzielte mit einem Schuss aus 15 Metern das 1:0 für die Gäste.

REUTERS Mohamed Salah (Mitte)

Die Antwort des FC Liverpool folgte prompt: Einen Pass von Emre Can nahm Mohamed Salah gekonnt mit und traf vom Rand des Strafraums aus zum 1:1. In der Folgezeit kamen beide Teams zu guten Gelegenheiten. Die größte vergaben die Gäste in der 80. Minute: Einen Kopfball von Mee konnte Joel Matip gerade noch so vor der Torlinie klären. Nach dem Remis hat Liverpool nun bereits fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City.

FC Liverpool-FC Burnley 1:1 (1:1)

0:1 Arfield (27.)

1:1 Salah (30.)

Liverpool: Mignolet - Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Roberton - Milner, Can, Coutinho (79. Solanke), - Salah, Roberto Firmino (79. Oxlade-Chamberlain), Sturridge

Burnley: Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, S. Ward - Gudmundsson (60. Barnes), Cork, Defour (87. Westwood), Brady, Arfield - Wood (87. Vokes)

Schiedsrichter: Roger East

Gelbe Karten: Can / Pope, Cork

Zuschauer: 53.231

Schützenfest für Manchester City

Fünf Tore gegen Liverpool, vier Tore bei Feyenoord Rotterdam, sechs in Watford - Pep Guardiola scheint in seinem zweiten Jahr bei Manchester City die Torformel gefunden zu haben. Der FC Watford, vor der Partie noch Tabellenvierter, wurde von der ManCity-Offensive teilweise schwindlig gespielt.

REUTERS Sergio Agüero

Überragender Akteur bei den Gästen: der Argentinier Sergio Agüero. Mit seinen Saisontreffern vier, fünf und sechs setzte sich der 29-Jährige an die Spitze der Torschützenliste in der Premier League. Bei den Gästen kam der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan zu seinem Saisondebüt. Er wurde ebenso wie Leroy Sané eingewechselt.

FC Watford-Manchester City 0:6 (0:3)

0:1 Agüero (27.)

0:2 Agüero (31.)

0:3 Jesus (38.)

0:4 Otamendi (63.)

0:5 Agüero (81.)

0:6 Sterling (89. Foulelfmeter)

Watford: Gomes - Janmaat, Mariappa, Kabasele, Holebas - Doucouré, Chalobah (70. Capoue) - Carrillo, Cleverly (65, Pereyra), Richarlison - Gray (74. Deeney)

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Mendy - Fernandinho - de Bruyne (66. Gündogan), D. Silva (78. Sané), Sterling - Jesus (65. B. Silva), Agüero

Schiedsrichter: Andy Taylor

Gelbe Karten: Holebas, Doucouré / -

Zuschauer: 20.305